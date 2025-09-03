NSND Công Lý nhập viện

Ngày 3/9, chị Ngọc Hà, vợ Công Lý, cho biết hôm 23/8 nghệ sĩ đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Thời điểm đó, chị Ngọc Hà đang công tác tại Hàn Quốc và lập tức bay về để chăm sóc chồng. Theo chị Ngọc Hà, hiện tại sức khỏe của Công Lý ổn định. Anh đang trong thời gian hồi phục sức khỏe.
NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào 1/2020. Tới 2021, Công Lý gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã. Thời gian qua, Ngọc Hà nhiều lần lên tiếng khi gặp phải những ý kiến trái chiều.
Nghệ sĩ Công Lý bên vợ. Ảnh: FBNV.
Chẳng hạn, khi có ý kiến cho rằng “xinh đẹp, giỏi giang cũng chỉ đi nuôi một người tàn tật”, Ngọc Hà đáp trả: "Xinh đẹp, giỏi giang cũng chỉ đi nuôi một người tàn tật mà thôi. Nếu nhà các bác có người bị bệnh và bị nói như vậy, các bác nghĩ thế nào. Bản thân Hà là con người, Hà đương nhiên cũng tức giận và rất nhiều lần muốn đáp trả. Thật sự là phải nuốt rất nhiều nỗi uất ức vào trong nhưng rồi người giúp Hà trấn tĩnh lại, động viên Hà lại chính là anh Công Lý. Anh là người bệnh nhưng luôn nói với Hà rằng: ‘Nếu chúng ta trách người dưng thì trách cả đời này. Thôi thì chúng ta cố gắng vì nhau’”.
Trước đó, Ngọc Hà bị góp ý vì xưng hô trống không với chồng. Đáp lại, vợ Công Lý cho biết ghi nhận những ý kiến đóng góp và sẽ thay đổi, nói chuyện ngọt ngào, tình cảm hơn với ông xã.
