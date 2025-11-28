Nottingham lột xác ngoạn mục

Rạng sáng 28/11, Nottingham đánh bại Malmo 3-0 trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League, qua đó nâng mạch thắng lên con số 3 trận liên tiếp.

Với tâm lý hưng phấn sau trận thắng Liverpool, đoàn quân của HLV Sean Dyche nhập cuộc đầy tự tin và sớm chứng tỏ sự vượt trội ở phút 27. Từ đường chuyền ngược của Nikola Milenkovic, Ryan Yates tung cú dứt điểm quyết đoán từ cự ly gần, mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Tinh thần lên cao, Forest tiếp tục dồn ép đối thủ. Thủ môn Melker Ellborg liên tục phải hoạt động vất vả khi từ chối cả Kalimuendo lẫn Milenkovic trong những pha dứt điểm cận thành. Nhưng đến lần thứ 3, Ellborg không thể cứu thua, khi Kalimuendo nhanh chân đá bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Nottingham bất bại 5 trận liên tiếp dưới thời tân HLV Sean Dyche.

Ngay đầu hiệp hai, trận đấu coi như an bài khi Milenkovic bật cao đánh đầu ghi bàn sau cú sút của Yates bị cản lại, nâng tỷ số lên 3-0. Forest thậm chí suýt ghi thêm nếu cú cứa lòng của Callum Hudson-Odoi không đi vọt xà.

Điểm trừ duy nhất của trận đấu là chấn thương gân kheo khiến Murillo phải rời sân. Dẫu vậy, màn trình diễn thuyết phục giúp Forest vươn lên vị trí thuận lợi trong cuộc đua vượt qua vòng phân hạng với 8 điểm, chỉ kém nhóm vào thẳng knock-out 2 điểm. Trong khi đó, Malmo đứng trước nguy cơ bị loại khi chỉ mới có một điểm sau 5 trận.