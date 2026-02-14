Nottingham Forest đánh cược lần cuối với Pereira

Forest trao ghế nóng cho Vitor Pereira trong canh bạc trụ hạng, khi đội bóng đã thay tới ba HLV mùa này và không còn đường lùi.

Nottingham Forest tin vào kinh nghiệm trụ hạng của Vitor Pereira. Ảnh: Reuters.

Nottingham Forest chuẩn bị công bố Vitor Pereira là HLV thứ tư của họ trong mùa giải này. Cựu thuyền trưởng Wolves được chọn thay thế Sean Dyche, người vừa bị sa thải sau trận hòa 0-0 trước chính Wolves tại Premier League hôm 12/2.

Các cuộc đàm phán diễn ra nhanh và hai bên đã thống nhất hợp đồng, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục.

Pereira rời Wolves hồi tháng 11 sau khởi đầu thảm họa ở mùa giải mới. Tuy nhiên, mùa trước ông từng giúp đội bóng này trụ hạng thành công khi tiếp quản từ Gary O’Neil. Kinh nghiệm là lý do Forest đặt niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở thời điểm nhạy cảm.

Nếu không có trục trặc phút chót, Pereira sẽ ra mắt ở trận lượt đi play-off Europa League trên sân Fenerbahce tuần tới. Nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là Premier League. Forest hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm khi mùa giải còn 12 vòng.

Trận hòa không bàn thắng trước Wolves trở thành giọt nước tràn ly. Forest tung ra 35 cú sút nhưng không thể ghi bàn trước đội đứng cuối bảng. Sau tiếng còi mãn cuộc, CĐV la ó Dyche.

Chủ sở hữu Evangelos Marinakis có mặt trên khán đài. Sau cuộc họp với ban lãnh đạo và các cầu thủ chủ chốt, ông quyết định thay tướng với niềm tin đây là bước đi cần thiết để tăng cơ hội trụ hạng.

Dyche tại vị 114 ngày. Ông nối gót Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou rời City Ground trong một mùa giải hỗn loạn. Dyche ra đi sau chuỗi 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại Premier League. Việc chỉ giành 2 điểm trước Crystal Palace, Leeds và Wolves khiến ban lãnh đạo không thể chờ thêm.

Forest từng kỳ vọng lớn sau khi Nuno giúp đội bóng giành vé dự cúp châu Âu lần đầu sau 20 năm. Nhưng mâu thuẫn nội bộ khiến ông bị sa thải chỉ ba tháng sau khi ký hợp đồng mới. Postecoglou cũng chỉ trụ 40 ngày.

Giờ đây, Pereira là lời giải mới trong hoàn cảnh ngặt nghèo vì Forest không còn nhiều cơ hội để sửa sai.

