Nottingham 0-1 MU: Casemiro lập công

HLV Ruben Amorim giữ nguyên bộ khung toàn thắng trong 3 trận gần nhất.
Tỷ số: Nottingham 0-1 Manchester United
Cầu thủ ghi bàn: Casemiro (34').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 8, Senne Lammes cứu thua cho MU sau cú sút xa của Dan Ndoye.
- Nửa hiệp một trôi qua, MU cầm bóng nhỉnh hơn chủ nhà (58%) nhưng không có có sút nào trúng đích.
- Phút 34, MU có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên và ngay lập tức có bàn thắng. Casemiro đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, sau pha treo bóng từ chấm phạt góc của Bruno Fernandes.
- Phút 43, Lammens tiếp tục thắng Ndoye, lần này là trong một pha đối mặt.
Cục diện bảng xếp hạng: MU đứng thứ 6 với 16 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 18 với 6 điểm.
Thông tin lực lượng:
- Man Utd chỉ thiếu Lisandro Martinez (chưa bình phục chấn thương).
- Nottingham không có sự phục vụ nhiều tên tuổi nổi bật như Chris Wood, Zinchenko, Ola Aina,...
Thống kê đáng chú ý:
- Forest đã thua 3 trận sân nhà gần nhất được tổ chức vào thứ Bảy mà không ghi được bàn nào.
- Các đội bóng do Sean Dyche dẫn dắt đã không ghi được bàn thắng trong 10 trong số 14 trận đấu gần nhất tại Premier League.
- Man United bất bại trong cả 6 trận họ ghi bàn trước trong mùa giải này (thắng 5, hòa 1).
- 8 trong số 14 bàn thua của MU mùa này đến sau phút 60.
Đội hình ra sân
