Nottingham 0-1 MU: Casemiro lập công

  • Thứ bảy, 1/11/2025 21:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

22h đêm 1/11, MU hành quân đến sân City Ground ở vòng 10 Premier League.

HLV Ruben Amorim giữ nguyên bộ khung toàn thắng trong 3 trận gần nhất.

Tỷ số: Nottingham 0-1 Manchester United

Cầu thủ ghi bàn: Casemiro (34').

Diễn biến chính:

  • Phút thứ 8, Senne Lammes cứu thua cho MU sau cú sút xa của Dan Ndoye.
  • Nửa hiệp một trôi qua, MU cầm bóng nhỉnh hơn chủ nhà (58%) nhưng không có có sút nào trúng đích.
  • Phút 34, MU có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên và ngay lập tức có bàn thắng. Casemiro đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, sau pha treo bóng từ chấm phạt góc của Bruno Fernandes.
  • Phút 43, Lammens tiếp tục thắng Ndoye, lần này là trong một pha đối mặt.

Cục diện bảng xếp hạng: MU đứng thứ 6 với 16 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 18 với 6 điểm.

Thông tin lực lượng:

  • Man Utd chỉ thiếu Lisandro Martinez (chưa bình phục chấn thương).
  • Nottingham không có sự phục vụ nhiều tên tuổi nổi bật như Chris Wood, Zinchenko, Ola Aina,...

Thống kê đáng chú ý:

  • Forest đã thua 3 trận sân nhà gần nhất được tổ chức vào thứ Bảy mà không ghi được bàn nào.
  • Các đội bóng do Sean Dyche dẫn dắt đã không ghi được bàn thắng trong 10 trong số 14 trận đấu gần nhất tại Premier League.
  • Man United bất bại trong cả 6 trận họ ghi bàn trước trong mùa giải này (thắng 5, hòa 1).
  • 8 trong số 14 bàn thua của MU mùa này đến sau phút 60.

Đội hình ra sân

Nottingham dau MU anh 1

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Bí mật sau quyết định chọn Amorim của MU

Theo The Athletic, MU cân nhắc tới 6 ứng viên trước khi đặt niềm tin vào Ruben Amorim, cho thấy quá trình tuyển chọn HLV khắt khe của CLB chủ sân Old Trafford.

3 giờ trước

Duy Anh

Nottingham đấu MU Nottingham MU Premier League

    Đọc tiếp

    Cha Yamal lai gay tranh cai hinh anh

    Cha Yamal lại gây tranh cãi

    2 giờ trước 21:13 1/11/2025

    0

    Mounir Nasraoui – cha của thần đồng Lamine Yamal – tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau động thái gây chú ý.

    Duong thoat cho bong da Malaysia hinh anh

    Đường thoát cho bóng đá Malaysia

    3 giờ trước 20:08 1/11/2025

    0

    Vẫn còn hy vọng cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đang bị cáo buộc sai phạm. Con đường thoát khỏi án phạt có thể không nằm ở tòa án, mà ở bàn cờ ngoại giao.

