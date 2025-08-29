Hãng điện thoại muối mặt xin lỗi

Hãng thừa nhận dùng ảnh chụp từ máy ảnh trong phần quảng cáo camera của NothingPhone 3, giải thích đây là “sai sót đáng tiếc” , không cố tình đánh lừa người dùng.

Nothing bị tố lừa đảo người dùng khi dùng ảnh stock để minh hoạ tính năng trên camera của Phone 3. Ảnh: The Verge.

Nothing vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị phát hiện sử dụng ảnh mẫu (stock photo) trong phần trình diễn camera của chiếc Phone 3. Hình chụp từ camera của máy thực chất lại có thể được tìm thấy trên nền tảng cấp phép ảnh chuyên nghiệp Stills.

Sự việc bắt đầu khi một đoạn ghi hình màn hình từ thiết bị xuất hiện tại New Zealand. Trên màn hình, người dùng thấy năm bức ảnh được gắn hashtag #WithNothing cùng dòng chữ “Đây là những gì cộng đồng của chúng tôi đã chụp bằng Nothing Phone 3”. Cách diễn đạt này khiến nhiều người tin rằng đây chính là ảnh mẫu chụp trực tiếp từ camera trên sản phẩm.

Tuy nhiên, Android Authority cho biết một số nhiếp ảnh gia đã xác nhận những bức ảnh trên hoàn toàn không liên quan đến Nothing Phone 3. Roman Fox, tác giả bức đèn pha ôtô được sử dụng trong phần thử nghiệm, cho biết đã chụp tác phẩm này bằng máy Fujifilm XH2s tại Paris từ năm 2023. Thậm chí, ảnh xuất hiện công khai trên tài khoản Instagram của anh từ mùa hè năm ngoái.

Các nhiếp ảnh gia khác cũng xác nhận Nothing đã trả tiền để cấp phép sử dụng ảnh qua nền tảng Stills. Điều đó đồng nghĩa công ty không vi phạm bản quyền, nhưng cách trình bày lại gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Nhiều ý kiến cho rằng Nothing đã khiến người dùng tin rằng đây là khả năng thực tế của camera Phone 3.

“Độ chính xác trong cách thể hiện năng lực sản phẩm là điều quan trọng đối với chúng tôi. Nothing Phone 3 đang được cập nhật để chỉ hiển thị hình ảnh được chụp bằng chính thiết bị này”, Nothing đưa ra tuyên bố trước làn sóng chỉ trích.

Tuy nhiên, phản hồi này chưa làm dư luận thỏa mãn. Câu hỏi đặt ra là liệu đây là sự cố đơn lẻ hay Nothing từng nhiều lần áp dụng cách làm tương tự mà không bị phát hiện.

Akis Evangelidis, đồng sáng lập Nothing đã lên tiếng giải thích chi tiết. Ông cho biết các hãng thường phải chuẩn bị thiết bị thử nghiệm kèm nội dung tạm thời khoảng 4 tháng trước khi sản phẩm chính thức ra mắt. Những nội dung này sau đó sẽ được thay thế bằng ảnh mẫu chụp thật và hình ảnh dựng sản phẩm khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Theo Akis, việc ảnh mẫu xuất hiện trên máy NothingPhone 3 chỉ là một sơ suất trong quá trình chuyển đổi nội dung, chứ không phải chủ ý lừa dối. Hiện công ty cho biết đang làm việc với các đối tác quảng bá để đảm bảo mọi thiết bị trưng bày phản ánh đúng phiên bản mới nhất và tiến hành điều tra nội bộ nhằm tránh lặp lại sự cố tương tự.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về cách các hãng smartphone quảng bá khả năng của camera. Trước đây, ngành công nghiệp này từng chứng kiến nhiều vụ việc gây tranh cãi như Nokia dùng cảnh quay dựng để minh họa chống rung trên Lumia 920 hay Samsung "tăng cường chi tiết" ảnh mặt trăng.

Thực tế, camera trên smartphone hiện nay đã đạt đến mức chất lượng ấn tượng, đủ sức thuyết phục người dùng mà không cần đến thủ thuật gây hiểu lầm. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Nothing trực tiếp gửi máy cho các nhiếp ảnh gia, họ có thể tạo ra những bức ảnh xuất sắc.