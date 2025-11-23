Norris và Piastri bị loại, cuộc đua vô địch F1 đảo chiều

Cuộc đua danh hiệu F1 2025 đảo lộn sau khi cả Lando Norris và Oscar Piastri bị tước toàn bộ kết quả tại Las Vegas Grand Prix do vi phạm quy định kỹ thuật liên quan đến skid block dưới gầm xe.

Oscar Piastri tại giải F1 mùa này.

Skid block là tấm bảo vệ bằng gỗ ép tổng hợp (thường gọi là tấm gỗ plank) được gắn dọc theo phần gầm xe F1. FIA sử dụng skid block để đo chiều cao vận hành của xe: nếu tấm này mòn quá mức, điều đó cho thấy đội đua chạy xe quá thấp so với mặt đường, giúp tăng lực ép xuống và cải thiện tốc độ, một lợi thế bị cấm. Quy định yêu cầu skid block phải duy trì độ dày tối thiểu 9 mm sau cuộc đua.

Ban đầu, Max Verstappen giành chiến thắng thuyết phục, vượt Norris ngay ở góc cua đầu tiên rồi thống trị toàn bộ chặng đua. Norris về nhì, Piastri về thứ tư, kết quả giúp McLaren nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Nhưng bốn giờ sau khi chặng đua kết thúc, FIA kiểm tra kỹ thuật và phát hiện skid block của cả hai chiếc McLaren mòn dưới giới hạn cho phép. Đội đua bị triệu tập và cả hai tay đua ngay lập tức bị loại khỏi kết quả.

Hệ quả là bảng xếp hạng tổng thay đổi mạnh: Norris chỉ còn dẫn Verstappen và Piastri 24 điểm. Verstappen, tưởng đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch, bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ với hai chặng cuối: Qatar và Abu Dhabi.

F1 mùa này lại thêm phần hấp dẫn ở những chặng cuối.

Trong thông báo của mình, FIA xác nhận McLaren không cố tình gian lận, nhưng luật không cho phép áp dụng hình phạt nào khác ngoài loại trừ kết quả. Đây là quy định “cứng”, gần như không có ngoại lệ. Trước đó, Lewis Hamilton (Ferrari) ở Trung Quốc và Nico Hülkenberg ở Bahrain cũng từng bị loại vì skid block mòn quá mức.

McLaren giải thích rằng hiện tượng nảy xe (porpoising) bất thường, thời tiết xấu và thời lượng chạy thử bị rút ngắn khiến họ khó kiểm soát độ cao của xe. Tuy nhiên, FIA bác bỏ mọi tình tiết giảm nhẹ.

Từ thế chủ động, McLaren bất ngờ rơi vào thế bất lợi. Verstappen, với chiến thắng tại Las Vegas, đã được trao cơ hội vàng để thu hẹp khoảng cách và tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu.

Hai chặng cuối giờ hứa hẹn trở thành màn đấu trí căng thẳng nhất của mùa giải, nơi mọi chi tiết kỹ thuật, kể cả một tấm skid block mỏng vài milimet, có thể định đoạt ngôi vương.