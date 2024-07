Nổi tiếng trên TikTok nhờ kể chuyện sách hiếm

Sách cổ/hiếm và TikTok dường như không có liên hệ gì với nhau. Tuy nhiên, người bán sách hiếm Tom Ayling lại trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, theo RNZ.

Hiện Ayling có hơn nửa triệu người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến. Các video của người nổi tiếng này giải thích lịch sử và câu chuyện đằng sau một số cuốn sách hiếm nhất và được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Chia sẻ về những điều khiến một cuốn sách được đưa vào danh sách sách hiếm, Ayling nói về 2 điều. “Đương nhiên nó phải khan hiếm và khó tìm. Nhưng trong giới buôn bán sách, để trở thành một cuốn sách hiếm thì chúng cũng phải có nhu cầu từ khách hàng”.

Các video của Ayling chia sẻ nhiều thông tin thú vị về các cuốn sách hiếm. Ảnh: YouTube.

"Nếu người chú điên của bạn viết một cuốn tự truyện và chỉ có một bản, thì đây là một cuốn sách rất khan hiếm. Nhưng có lẽ không có nhiều người muốn mua nó", Ayling chia sẻ.

Về các cuốn sách hiếm hiện tại, Ayling nhận thấy ngoài những ấn bản đầu của các tác phẩm lớn, còn có một số cuốn sách có yếu tố đặc biệt. “Chúng có thể là một cuốn sách có chữ ký của tác giả hay có thể có văn bản thú vị trong sách”.

"Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là cuốn Kinh thánh được in vào đầu thế kỷ 17 có tên là Wicked Bible. Nhà in Robert Barker đã in Kinh thánh từ nhiều thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, trong cuốn Kinh thánh này, nhà in có một sai sót nhỏ về chính tả trong phần Mười Điều răn”, Ayling bày tỏ.

Trong khi Kinh thánh hiện có thể đọc miễn phí trên mạng, việc sở hữu một tác phẩm in có giá trị nhiều hơn thế. “Việc cầm một cuốn sách, cảm nhận, ngửi mùi giấy hay nhìn vào những khoảng trống giữa các mũi khâu ngay trên bìa sách là rất khác. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác với một cuốn sách đã được số hóa. Một cuốn sách in được thiết kế để bạn có thể cầm và lật trong tay, nghiền ngẫm và đọc từ từ”, Ayling cho hay.

Và để trở thành một người bán sách hiếm thành công như vậy, tình yêu của Ayling với sách cũng sâu sắc không kém nhiều tác giả.

“Tôi yêu những người đứng đằng sau các tác phẩm sách hiếm, không chỉ những người đã viết chúng, mà cả những người đã tạo ra chúng, in ấn, đóng bìa, hay từng có quyền sở hữu, mua và bán chúng. Tất cả họ tạo nên câu chuyện về cuốn sách qua nhiều thế kỷ và khi bạn chia sẻ về quá trình này, tác phẩm trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều và mọi người được kết nối với nhau", theo Ayling.