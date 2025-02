Nỗi tiếc nuối mang tên Neymar

Từ niềm hy vọng sáng chói của bóng đá Brazil đến biểu tượng của sự phung phí tài năng, Neymar trở lại quê hương sau một thương vụ thất bại tại Al-Hilal. Nhưng liệu đây là một sự tái sinh hay chỉ là dấu chấm hết lặng lẽ cho một sự nghiệp chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao như kỳ vọng?

Người ta thường nói "đừng bao giờ quay lại nơi cũ", nhưng đôi khi, đó lại là con đường duy nhất còn lại. Chỉ 18 tháng sau khi gia nhập Al-Hilal với bản hợp đồng khổng lồ, Neymar và đội bóng Saudi đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng, cho phép anh trở về với Santos - nơi giấc mơ của anh bắt đầu.

Cái giá của thương vụ này đắt thế nào? 322 triệu bảng cho bảy trận đấu, ba kiến tạo, một bàn thắng. Al-Hilal trả 77 triệu bảng phí chuyển nhượng, cộng với mức lương 2,5 triệu bảng/tuần, và cuối cùng nhận lại gần như con số 0.

Một lần nữa, sự nghiệp của Neymar lại bị bao phủ bởi nỗi tiếc nuối. Từ một tài năng xuất chúng, anh trở thành biểu tượng cho những gì sai trái nhất của bóng đá hiện đại - nơi tiền bạc, danh vọng và những kỳ vọng quá mức biến một cầu thủ xuất sắc thành một kẻ lang thang lạc lối.

Câu chuyện về Neymar không đơn thuần là một sự nghiệp bóng đá. Đó là một bi kịch bóng đá hiện đại - nơi một cầu thủ không chỉ phải gánh trên vai áp lực từ hàng triệu người hâm mộ, mà còn từ cả một nền bóng đá luôn muốn tìm kiếm "người kế vị".

Brazil cần một Pelé mới. Thế giới cần một người kế vị Messi. Và thế là, khi Neymar tỏa sáng trong màu áo Santos và giúp CLB vô địch Copa Libertadores 2011, tất cả đã tin rằng cậu bé này là định mệnh của bóng đá thế giới.

Nhưng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Neymar sớm được nuông chiều quá mức, đến mức những nguyên tắc cơ bản của bóng đá cũng không áp dụng cho anh.

Một ví dụ điển hình là năm 2010, khi Neymar từ chối nhường quyền đá phạt đền cho đồng đội và có màn tranh cãi nảy lửa với HLV Dorival Júnior. Khi HLV này đề xuất án phạt nội bộ, ông bị CLB sa thải ngay lập tức.

Những trọng tài tại giải VĐQG Brazil cũng dành cho Neymar sự bảo vệ đặc biệt. Nhưng khi anh bước ra sân chơi Copa America 2011, các hậu vệ giàu kinh nghiệm của Venezuela và Paraguay không để anh thoải mái chơi bóng. Neymar trở nên mất phương hướng khi không nhận được những quyết định có lợi như trước.

Cựu tiền vệ Carlos Casagrande từng thẳng thắn chỉ trích trên O Globo: "Cậu ấy lúc nào cũng là trung tâm của mọi chuyện. Neymar dường như quên mất rằng bóng đá là một môn thể thao tập thể".

Và rồi, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại. World Cup 2014, 2018, 2022, Neymar vẫn là tâm điểm, vẫn tỏa sáng theo từng khoảnh khắc, nhưng Brazil luôn gục ngã khi kỳ vọng đạt đến đỉnh điểm.

Năm 2013, Neymar rời Santos để gia nhập Barcelona, tạo ra một thương vụ bị bao phủ bởi bê bối tài chính. Tưởng chừng Barca chỉ trả 57,1 triệu euro, nhưng sau đó, các nhà chức trách Tây Ban Nha phát hiện con số thực tế lên tới 86,2 triệu euro, với 45 triệu euro chảy vào túi cha mẹ Neymar.

Vụ bê bối này khiến Chủ tịch Sandro Rosell phải từ chức, và mở đường cho Josep Maria Bartomeu, người sau đó đã đưa Barcelona vào cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có.

Mùa giải đầu tiên của Neymar ở Tây Ban Nha không suôn sẻ, nhưng sau đó, anh cùng Messi - Suarez - Neymar (MSN) tạo ra một trong những hàng công mạnh nhất lịch sử, giúp Barca giành cú ăn ba 2014/15. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục trở thành "người thừa kế" của Messi, Neymar bất ngờ rời Barcelona năm 2017, chấp nhận trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử với PSG (222 triệu euro).

Lý do? Muốn thoát khỏi cái bóng Messi và giành Quả bóng Vàng. Nhưng hóa ra, đó lại là sai lầm lớn nhất của sự nghiệp Neymar.

PSG không thể vô địch Champions League dù sở hữu bộ ba Neymar - Mbappe - Messi. Neymar liên tục dính chấn thương vào những thời điểm quan trọng nhất. Anh dần đánh mất đam mê với bóng đá, trở thành một biểu tượng thương mại hơn là một cầu thủ.

Cuối cùng, PSG cũng chán nản. Họ sẵn sàng để Neymar ra đi vào mùa hè 2023, và Al-Hilal xuất hiện với lời đề nghị khổng lồ.

Tại Al-Hilal, mọi thứ còn tệ hơn mong đợi. Neymar chấn thương gần như ngay lập tức, chỉ ra sân bảy trận trước khi bị thanh lý hợp đồng.

Câu hỏi đặt ra: Anh đến Saudi vì điều gì? Vì tiền? Vì danh vọng? Hay chỉ đơn giản là vì không còn lựa chọn nào khác? Dù thế nào đi nữa, đây cũng là chương tối tăm nhất trong sự nghiệp Neymar.

Bây giờ thì sao? Liệu có thể tái sinh? Neymar đã chấp nhận giảm 99% lương để trở lại Santos - nhưng anh vẫn nhận 2,125 triệu bảng/tuần từ Al-Hilal.

Quyết định này được cho là một dấu hiệu tích cực. Có thể Neymar đang tìm lại niềm vui bóng đá. Có thể anh muốn thoát khỏi vòng xoáy danh vọng và tiền bạc. Hoặc có thể, sau tất cả, Neymar chỉ muốn kết thúc sự nghiệp tại nơi giấc mơ bắt đầu. Nhưng một điều chắc chắn rằng Neymar đã không còn là cậu bé tài năng năm nào.

Neymar trở về Santos không còn với tư cách "cầu thủ xuất sắc thế giới trong tương lai", mà chỉ là một người đàn ông đã bị bóng đá nuốt chửng, đã thấm mệt, và đang tìm kiếm sự bình yên cuối cùng.

Santos có thể là nơi anh hồi sinh. Hoặc có thể, đây chỉ là một chương kết lặng lẽ cho một sự nghiệp đáng lẽ vĩ đại hơn rất nhiều. Liệu Neymar có thể tìm lại chính mình, hay đây là dấu chấm hết của một thiên tài chưa bao giờ hoàn thiện?

