Neymar hưởng đặc quyền tại Santos

Daily Mail cho biết Neymar chỉ ký hợp đồng 6 tháng với Santos, với mức lương cơ bản khoảng 135.507 bảng mỗi tháng (tương đương khoảng 32.500 bảng mỗi tuần). Đây là mức thu nhập tương tự thời điểm anh còn khoác áo Santos trong giai đoạn 2010-2013.

Tuy nhiên, Neymar được quyền sở hữu tới 90% tiền bản quyền hình ảnh tại Santos, giúp tăng đáng kể thu nhập của chân sút này. Ước tính, cựu sao PSG có thể bỏ túi gần 820.000 bảng mỗi tháng. Không cầu thủ nào được hưởng đặc quyền như Neymar tại Santos hiện tại.

Dù vậy, con số này vẫn không thể so sánh với mức lương khổng lồ mà Neymar nhận được tại Al Hilal. Năm ngoái, ngôi sao Brazil được cho là đã kiếm được hơn 100 triệu bảng, theo Foot Mercato. Nếu chia nhỏ con số này theo số phút thi đấu của Neymar tại Al Hilal, chân sút này đã nhận khoảng hơn 50 triệu bảng cho mỗi lần ra sân.

Neymar nổi danh tại Santos trong hơn một thập kỷ trước. Anh ghi được 136 bàn thắng và kiến tạo 64 lần trong 225 trận ra sân cho đội bóng này.

Màn tái xuất của Neymar khiến truyền thông Brazil dậy sóng. Cựu sao PSG tạo nên cơn sốt tại đội bóng cũ, khi tài khoản mạng xã hội của Santos tăng hơn 8.000 lượt đăng ký trong 24 giờ qua.

Trang web đăng ký chính thức của CLB Santos thậm chí bị sập vào hôm 28/1 vì số lượng người truy cập lớn dẫn đến quá tải. Người hâm mộ Santos háo hức khi biết tin Neymar trở lại đội bóng thời thơ ấu.

Theo AS, ở Brazil, Neymar vẫn là tài năng nhận nhiều sự quan tâm nhất. Anh từng được ví như “Pele mới” của xứ Samba, là cầu thủ hiếm hoi chơi bóng đẹp mắt và ngẫu hứng như những gì người hâm mộ bóng đá nước nhà kỳ vọng. Bất chấp việc không thi đấu trong thời gian qua vì chấn thương, sức hút của cựu sao Barcelona không hề suy giảm.

Hôm 28/1, Al Hilal thông báo chấm dứt hợp đồng với Neymar trước 6 tháng. Tiền đạo người Brazil từ bỏ cơ hội nhận nốt 6 tháng lương còn lại trong hợp đồng với Al Hilal (vào khoảng gần 65 triệu bảng mỗi năm sau thuế, chưa bao gồm các hợp đồng tài trợ).

