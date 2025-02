MU chuẩn bị chia tay 12 cầu thủ

Theo truyền thông Anh, danh sách 12 cầu thủ khả năng cao khăn gói rời khỏi Old Trafford gồm Andre Onana, Altay Bayindir, Victor Lindelof, De Ligt, Luke Shaw, Malacia, Mason Mount, Christian Eriksen, Casemiro, Marcus Rashford, Antony và Joshua Zirkzee. Những cầu thủ này chơi dưới sức, qua đó gây thất vọng cho ban huấn luyện và người hâm mộ.

Onana, vốn được kỳ vọng thay thế David de Gea, liên tục mắc sai lầm quan trọng, khiến vị trí thủ môn trở nên thiếu ổn định. Casemiro, với mức lương cao nhưng phong độ ổn, là gánh nặng về tài chính cho CLB. Mount - bản hợp đồng đắt giá - lại liên tục bị chấn thương và không thể hiện được giá trị thực sự.

Các tiền đạo như Rashford, Antony và Zirkzee cũng chìm trong khủng hoảng phong độ, không còn là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Việc thanh lý những cầu thủ này không chỉ là giải pháp tài chính mà còn là cơ hội để CLB xây dựng lại một đội hình mới, năng động và hiệu quả hơn.

Hồi tháng 1/2025, đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe tuyên bố sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào với mức giá hợp lý. Nếu MU muốn thực sự thực hiện công cuộc tái thiết, họ buộc phải thanh lý một số cái tên để thu về nguồn kinh phí cho những bản hợp đồng mới.

Tình hình tại MU ngày càng trở nên ảm đạm. Đội bóng đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League sau thất bại trước Tottenham. Những chấn thương liên tiếp khiến lực lượng bị xáo trộn đáng kể.

Khoảng cách 8 điểm so với nửa trên bảng xếp hạng cho thấy khối lượng công việc khổng lồ Amorim phải đối mặt. Dù vậy, với 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 18 là Leicester City, viễn cảnh xuống hạng vẫn khó xảy ra. MU còn cơ hội cứu vãn mùa giải thông qua đấu trường FA Cup hoặc Europa League.

