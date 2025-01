Bất ngờ lớn nhất của Champions League mùa này

Rạng sáng 30/1 (giờ Hà Nội), Lille đè bẹp Feyenoord tới 6-1 để giành vé vào thẳng vòng 16 đội Champions League mùa này.

Lille khiến tất cả ngỡ ngàng.

Đại diện nước Pháp tạo ra chiến thắng đậm nhất của ngày thi đấu cuối cùng giai đoạn phân hạng Champions League 2024/25. 3 điểm có được trận này giúp Lille nằm trong top 8 đội mạnh nhất, bao gồm Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Aston Villa.

Đây là điều từ đầu giải ít người nghĩ đến. Lille giành 16 điểm sau 8 lượt trận, xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tổng Champions League, vượt mặt nhiều ông lớn như Bayern Munich, Manchester City, AC Milan hay Real Madrid. Họ cũng là đội bóng duy nhất của Ligue 1 giành vé vào thẳng vòng trong.

Lille được xem như hiện tượng thú vị của châu Âu mùa này. Dù để thua Sporting CP ngay trận ra quân Champions League, họ đã tạo ra những cơn địa chấn sau đó khi đánh bại cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid.

Lille có lịch thi đấu khó ở Champions League nhưng vẫn gây bất ngờ. Cần nhớ rằng hồi đầu mùa, Lille chỉ giành quyền vào chơi ở Champions League nhờ tấm vé play-off, khi đánh bại Fenerbahce của HLV Jose Mourinho tại vòng sơ loại.

Theo AS, Lille là đội có ngân sách khiêm tốn nhất trong số 8 đội mạnh nhất sau giai đoạn Champions League. Ba đội còn lại của Pháp gồm PSG, Brest và AS Monaco đều phải đá play-off tranh vé vào vòng 16 đội. Trong đó, PSG và AS Monaco đều được đánh giá cao hơn Lille rất nhiều.