HLV Juventus lên tiếng sau trận thua lịch sử

Trước khi bước vào trận đấu, Juventus chỉ kém đội đầu bảng Inter Milan sáu điểm, còn Atalanta cũng chỉ thua "Nerazzurri" ba điểm. Điều này khiến nhiều người tin rằng "Bianconeri" hoàn toàn có thể cạnh tranh Scudetto nếu duy trì phong độ ổn định.

Tuy nhiên, trận thua thảm hại trước Atalanta khiến họ bị Inter bỏ xa tới chín điểm, dập tắt hy vọng mong manh mà giới truyền thông từng vẽ ra. Thiago Motta, với gương mặt đầy căng thẳng sau trận đấu, thẳng thắn chia sẻ với DAZN: "Chúng tôi là đội bóng trẻ nhất giải đấu, mục tiêu là tiếp tục phát triển, nhưng hôm nay, toàn đội không giữ được sự vững vàng về mặt tinh thần. Chúng tôi đánh mất sự cân bằng và để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát".

"Nhưng từ giờ, câu chuyện về Scudetto mà truyền thông cố gắng gán cho chúng tôi sẽ chấm dứt. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu và tập trung vào trận đấu sắp tới với Fiorentina", HLV Motta nói.

Về diễn biến trận đấu, Atalanta hoàn toàn kiểm soát thế trận và khiến Juventus không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. HLV Motta cũng thừa nhận đội bóng của ông mắc nhiều sai lầm.

"Trong hiệp một, Atalanta chơi chủ động và buộc chúng tôi phải theo thế trận của họ. Đặc biệt sau bàn thua đầu tiên, chúng tôi liên tục mắc lỗi trong những pha xử lý bóng. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho họ, một đội bóng có những cầu thủ phản công cực kỳ sắc bén. Thật đáng tiếc khi trận đấu bị phá vỡ từ quả phạt đền đó", HLV Motta cho biết.

Với thất bại này, Juventus rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua top đầu Serie A. Đội bóng thành Turin sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi cuối tuần này, họ sẽ đối đầu với Fiorentina - đội bóng đang bám sát phía sau với khoảng cách chỉ bảy điểm.

Trận đấu với "La Viola" sẽ là cơ hội để Juventus tìm lại chính mình hoặc tiếp tục trượt dài trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Liệu Motta có thể vực dậy đội bóng sau cú sốc này? Câu trả lời sẽ có vào cuối tuần này.

