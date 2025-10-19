Nỗi sợ của Victoria Beckham về con gái

Victoria Beckham đang nỗ lực bảo vệ con gái Harper khỏi cám dỗ khi cô bé có bước tiến mới ở tuổi 14.

Theo OK! Magazine, Victoria Beckham ra sức bảo vệ con gái út Harper (14 tuổi) khi cô bé bắt đầu thể hiện đam mê với thời trang và làm đẹp - lĩnh vực từng đưa Victoria trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất nước Anh.

Nguồn tin cho biết Victoria Bekcham hiểu rõ áp lực của việc trưởng thành dưới ánh đèn công chúng và sợ con gái phải trải qua những gì tương tự với mình. Nhà thiết kế 51 tuổi đang nỗ lực kiểm soát mọi khía cạnh xung quanh sự xuất hiện của Harper, tránh để con bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông.

Vợ Beckham tìm mọi cách bảo vệ con gái út. Ảnh: @victoriabeckham

Theo The Sun, Victoria Beckham đã thành lập công ty riêng dưới tên con gái để tạo ra thương hiệu mới. Dự án được cho là hướng đến thị trường làm đẹp trẻ, lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng và xu hướng mỹ phẩm Hàn Quốc. Do, Harper ngày càng yêu thích yêu thích thời trang, trang điểm. Cô bé đã bắt đầu thực hiện các video hướng dẫn make-up.

Gia đình Beckham được biết đến là những bậc phụ huynh khuyến khích con theo đuổi sở thích cá nhân. Thời gian qua, Harper xuất hiện nhiều hơn trên tài khoản Instagram của mẹ và đã có tài khoản riêng. Năm ngoái, cô có màn xuất hiện công khai đầu tiên khi mẹ được trao giải "Doanh nhân của năm" tại sự kiện tạp chí hàng đầu.

Trong khi đó, Victoria và Harper Beckham tiếp tục đối mặt với tranh luận về cụm từ "nepo baby” - ám chỉ con cái của người nổi tiếng được hưởng lợi từ danh tiếng gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, cô khẳng định: “Đó không phải lỗi của bọn trẻ. Hãy cho chúng cơ hội".

Vợ chồng Victoria và cựu danh thủ David Beckham có bốn người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi). Mỗi người đang theo đuổi con đường riêng. Brooklyn với ẩm thực và nhiếp ảnh, Romeo làm người mẫu, Cruz theo đuổi âm nhạc, còn Harper bắt đầu bước chân vào lĩnh vực làm đẹp.

Gần đây, con trai cả của David và Victoria Beckham - Brooklyn Beckham đang trở thành tâm điểm chú ý khi tin đồn “rạn nứt âm thầm” trong gia đình tiếp tục lan rộng.

Brooklyn và vợ là Nicola Peltz đã không xuất hiện tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, cũng như không tham gia buổi ra mắt bộ phim tài liệu mới của Victoria trên Netflix. Trong phim, Brooklyn chỉ xuất hiện ngắn ngủi qua các đoạn video tư liệu thời thơ ấu, làm dấy lên đồn đoán về khoảng cách giữa anh và mẹ.

Nguồn tin của The Sun cho biết Victoria cảm thấy tổn thương khi con trai không có mặt trong sự kiện quan trọng, trong khi Brooklyn chọn cách giữ im lặng và tập trung vào cuộc sống riêng cùng vợ.