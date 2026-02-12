Nối mi đón Tết, cô gái trẻ bị hơn 60 con rận làm tổ trong mí mắt

Sau khi nối mi dịp cận Tết, cô gái 24 tuổi bị ngứa, đỏ mắt kéo dài. Các bác sĩ phát hiện 64 con rận ký sinh ở chân lông mi người bệnh, gây viêm bờ mi.

Người phụ nữ họ Trương (24 tuổi) đến bệnh viện khám trong tình trạng mắt đỏ, ngứa kéo dài. Trước đó, cô vừa nối mi tại một tiệm làm đẹp. Sau khi nối, mắt bắt đầu khô, ngứa, đôi khi sưng nhẹ. Nghĩ là phản ứng dị ứng thông thường, cô tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng nhưng triệu chứng chỉ giảm tạm thời rồi tái phát, thậm chí nặng hơn.

Tại Bệnh viện Mắt Aier (Vũ Hán), qua kiểm tra dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện trong 18 sợi lông mi của bệnh nhân có tới 64 con rận ký sinh ở chân mi. Cô được chẩn đoán nhiễm Demodex ở mắt, gây viêm bờ mi.

Nhiều người bị rận ký sinh ở chân mi sau khi nối mi. Ảnh: Nature.

Thay vì tiếp tục điều trị theo hướng dị ứng, bác sĩ chuyển sang làm sạch tuyến Meibomius, sử dụng khăn lau chuyên dụng diệt rận kết hợp thuốc kháng viêm và thuốc đặc trị ký sinh trùng. Sau một thời gian điều trị đúng, tình trạng khó chịu ở mắt của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ Thẩm Cẩm Hà, nhu cầu nối mi tăng mạnh dịp cận Tết kéo theo số ca nhiễm rận mi tăng lên đáng kể.

Bác sĩ giải thích việc nối mi và trang điểm mắt thường xuyên có thể tạo môi trường thuận lợi cho rận sinh sôi. Mi giả được gắn trực tiếp vào chân mi bằng keo; nếu kết hợp với cặn eyeliner, phấn mắt không được làm sạch kỹ, các chất này sẽ tích tụ lâu ngày, làm suy giảm khả năng tự làm sạch của nang lông. Dầu nhờn, tế bào chết và bụi bẩn ứ đọng tạo thành “ổ” lý tưởng cho rận phát triển.

Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở làm đẹp không đảm bảo vệ sinh cũng là yếu tố đáng lưu ý. Các dụng cụ như nhíp, kéo nếu không được khử trùng đúng quy trình có thể trở thành trung gian truyền rận giữa các khách hàng.

Đáng nói, triệu chứng nhiễm rận mi như ngứa, đỏ, khô mắt, cảm giác cộm, rụng mi, bong vảy bờ mi hoặc tăng tiết dịch rất dễ nhầm lẫn với dị ứng, khô mắt hay viêm kết mạc. Nhiều người tự ý dùng thuốc nhỏ mắt chống dị ứng nên bệnh kéo dài, thậm chí có thể dẫn đến viêm kết mạc, viêm giác mạc và ảnh hưởng thị lực nếu không điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hà khuyến cáo người có nhu cầu nối mi nên hạn chế tần suất, lựa chọn cơ sở uy tín với quy trình khử trùng nghiêm ngặt. Sau khi trang điểm, cần tẩy trang kỹ vùng mắt, tránh để mỹ phẩm tồn đọng ở chân mi. Nếu xuất hiện tình trạng ngứa, đỏ, cộm mắt kéo dài, nên đến khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân và điều trị đúng hướng, thay vì tự ý dùng thuốc.