Nối mi đón Tết, cô gái trẻ bị hơn 60 con rận làm tổ trong mí mắt

  • Thứ năm, 12/2/2026 17:42 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Sau khi nối mi dịp cận Tết, cô gái 24 tuổi bị ngứa, đỏ mắt kéo dài. Các bác sĩ phát hiện 64 con rận ký sinh ở chân lông mi người bệnh, gây viêm bờ mi.

Người phụ nữ họ Trương (24 tuổi) đến bệnh viện khám trong tình trạng mắt đỏ, ngứa kéo dài. Trước đó, cô vừa nối mi tại một tiệm làm đẹp. Sau khi nối, mắt bắt đầu khô, ngứa, đôi khi sưng nhẹ. Nghĩ là phản ứng dị ứng thông thường, cô tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng nhưng triệu chứng chỉ giảm tạm thời rồi tái phát, thậm chí nặng hơn.

Tại Bệnh viện Mắt Aier (Vũ Hán), qua kiểm tra dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện trong 18 sợi lông mi của bệnh nhân có tới 64 con rận ký sinh ở chân mi. Cô được chẩn đoán nhiễm Demodex ở mắt, gây viêm bờ mi.

noi mi anh 1

Nhiều người bị rận ký sinh ở chân mi sau khi nối mi. Ảnh: Nature.

Thay vì tiếp tục điều trị theo hướng dị ứng, bác sĩ chuyển sang làm sạch tuyến Meibomius, sử dụng khăn lau chuyên dụng diệt rận kết hợp thuốc kháng viêm và thuốc đặc trị ký sinh trùng. Sau một thời gian điều trị đúng, tình trạng khó chịu ở mắt của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ Thẩm Cẩm Hà, nhu cầu nối mi tăng mạnh dịp cận Tết kéo theo số ca nhiễm rận mi tăng lên đáng kể.

Bác sĩ giải thích việc nối mi và trang điểm mắt thường xuyên có thể tạo môi trường thuận lợi cho rận sinh sôi. Mi giả được gắn trực tiếp vào chân mi bằng keo; nếu kết hợp với cặn eyeliner, phấn mắt không được làm sạch kỹ, các chất này sẽ tích tụ lâu ngày, làm suy giảm khả năng tự làm sạch của nang lông. Dầu nhờn, tế bào chết và bụi bẩn ứ đọng tạo thành “ổ” lý tưởng cho rận phát triển.

Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở làm đẹp không đảm bảo vệ sinh cũng là yếu tố đáng lưu ý. Các dụng cụ như nhíp, kéo nếu không được khử trùng đúng quy trình có thể trở thành trung gian truyền rận giữa các khách hàng.

Đáng nói, triệu chứng nhiễm rận mi như ngứa, đỏ, khô mắt, cảm giác cộm, rụng mi, bong vảy bờ mi hoặc tăng tiết dịch rất dễ nhầm lẫn với dị ứng, khô mắt hay viêm kết mạc. Nhiều người tự ý dùng thuốc nhỏ mắt chống dị ứng nên bệnh kéo dài, thậm chí có thể dẫn đến viêm kết mạc, viêm giác mạc và ảnh hưởng thị lực nếu không điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hà khuyến cáo người có nhu cầu nối mi nên hạn chế tần suất, lựa chọn cơ sở uy tín với quy trình khử trùng nghiêm ngặt. Sau khi trang điểm, cần tẩy trang kỹ vùng mắt, tránh để mỹ phẩm tồn đọng ở chân mi. Nếu xuất hiện tình trạng ngứa, đỏ, cộm mắt kéo dài, nên đến khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân và điều trị đúng hướng, thay vì tự ý dùng thuốc.

Dự kiến BHYT chi trả sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung

Lần đầu tiên, dịch vụ sàng lọc ung thư vú và cổ tử cung được định hướng đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, với lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2028-2030.

7 giờ trước

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Một bé trai gần 3 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường, bất ngờ được chẩn đoán giang mai bẩm sinh sau khi bố mẹ phát hiện mắc bệnh trong quá trình khám sức khỏe.

8 giờ trước

'Căng như dây đàn' bên trong khoa Cấp cứu ngày cận Tết

Cận Tết Nguyên đán, khoa Cấp cứu, Hồi sức Tích cực, tiếp nhận và điều trị hàng trăm bệnh nhân, bác sĩ miệt mài phối hợp từng thao tác cứu những trái tim mong manh.

8 giờ trước

