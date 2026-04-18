Nỗi lo bị ám sát của phái đoàn Iran khi đàm phán

Đoàn đàm phán của Iran đến Islamabad (Pakistan) tham gia vòng đàm phán đầu tiên hồi cuối tuần qua với nỗi lo ngại về nguy cơ bị Israel ám sát.

Đoàn xe tiến về khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/4. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Không quân Pakistan đã hộ tống phái đoàn đàm phán Iran trở về nước sau vòng hòa đàm với Mỹ kết thúc trong ngày 12/4. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh phía Iran lo ngại phái đoàn có thể trở thành mục tiêu tấn công từ Israel.

Theo hai nguồn tin từ Pakistan, Islamabad đã triển khai khoảng hai chục tiêm kích, cùng hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS), nhằm giám sát và đảm bảo an toàn cho phái đoàn Iran trên đường rời Islamabad.

Nguồn tin thứ nhất nói rằng biện pháp bảo vệ tương tự có thể được áp dụng cho các vòng đàm phán tiếp theo, nếu phía Iran yêu cầu.

Nguồn tin thứ hai cho hay các biện pháp an ninh cho vòng đối thoại tiếp theo cũng đã được chuẩn bị.

Các cuộc thảo luận liên quan đến nguy cơ an ninh khi phái đoàn Iran di chuyển và việc Pakistan triển khai hộ tống trên không chưa từng được hai bên công bố trước đó.

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Phái bộ thường trực của Iran tại Geneva, không quân và quân đội Pakistan, cũng như Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad đều chưa đưa ra phản hồi.

“Khi đàm phán thất bại, phía Iran lo ngại mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng. Họ nghi ngờ phái đoàn có thể trở thành mục tiêu tấn công”, một nguồn tin an ninh tại Pakistan nói với Reuters.

Nguồn tin này mô tả đây là một chiến dịch quy mô lớn: “Chúng tôi chịu trách nhiệm cho một phái đoàn ngoại giao, cung cấp yểm trợ trên không và triển khai các tiêm kích đủ sức đối phó mọi mối đe dọa”.

Nguồn tin an ninh thứ hai từ phía Pakistan xác nhận: “Chúng tôi đã hộ tống họ tới tận Tehran. An toàn của họ là trách nhiệm của chúng tôi, ngay cả sau khi họ đã rời khỏi Pakistan”.

Theo một quan chức Pakistan, chiến dịch hộ tống có sự tham gia của tiêm kích J-10 do Trung Quốc sản xuất, đây là dòng máy bay hiện đại nhất trong biên chế Không quân Pakistan hiện nay.

Nguồn tin an ninh cho biết phái đoàn không hạ cánh tại Tehran trong hành trình trở về, song từ chối tiết lộ địa điểm hạ cánh.

Theo Reuters, Israel từng đưa ông Araqchi và ông Qalibaf vào danh sách mục tiêu ám sát. Pakistan đã đề nghị Washington can thiệp với lý do nếu Israel tiếp tục nhằm mục tiêu vào lãnh đạo Iran, Mỹ sẽ không còn ai đủ vị thế đại diện Iran để tham gia đàm phán với Mỹ.

Ngày 13/4, Giám đốc tình báo Mossad David Barnea khẳng định cơ quan này sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi chế độ Hồi giáo Iran thay đổi, hướng tới việc thay thế bằng một thể chế tự do và ổn định hơn.

Ông Barnea công khai nói: "Sứ mệnh của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi không cho rằng nhiệm vụ sẽ kết thúc ngay khi các cuộc giao tranh lắng xuống. Chúng tôi đã lên kế hoạch tiếp tục, và điều này sẽ được thực hiện ngay cả sau khi các đợt tấn công vào Tehran chấm dứt”.

Tiêm kích gầm rú trên bầu trời Islamabad Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.