Giao thông trên đèo Prenn được nối lại sau hơn một tuần cấm người và phương tiện lưu thông do sạt lở.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 8 ngày tạm dừng do sạt lở, từ 13h hôm nay (25/11), các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn (trừ xe tải).

Cách đây hơn một tuần, đèo Prenn xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đi dọc tuyến đèo Prenn kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, sụt lún, tiếp đó chủ trì buổi họp nhằm đánh giá thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, đèo Prenn, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra sạt lở, nhiều vết nứt xuất hiện khiến giao thông qua đây ngưng trệ hoàn toàn.

Điểm sạt trượt là vị trí taluy âm của đèo Prenn. Vị trí này nằm cách chân cầu Datanla khoảng 100m. Vết sạt trượt, nứt ăn sâu vào tim đường hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng đèo Prenn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc đèo Sa Com.

Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 18h ngày 23/11, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung-Tây Nguyên đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 91 người đã được xác nhận tử vong. Đắk Lắk chịu tổn thất nặng nề nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 15, Gia Lai 3, Đà Nẵng 2, Huế 2 và Quảng Trị 1.

Thiệt hại sơ bộ về kinh tế ước tính hơn 13.078 tỷ đồng , tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với báo cáo sáng cùng ngày. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 5.330 tỷ đồng , Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng , Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng , Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng .