Tất tần tật về cocktail

Cuốn sách này được xem là bách khoa toàn thư về cocktail của thế kỉ XX. Xuất bản lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng được giới mộ điệu yêu thích, sách trở thành một trong những tác phẩm về cocktail được tham khảo và trích dẫn nhiều nhất. Tới hiện tại, cuốn sách vẫn được xem là “Kinh thánh” cho dân pha chế.

Xuất bản

Nỗi khổ của những kẻ sành rượu trong chiến tranh

  • Thứ hai, 27/10/2025 23:01 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Khi chiến tranh nổ ra, rượu là một mặt hàng xa xỉ và trở nên khan hiếm. Những người sành rượu thèm được thưởng thức một ly rượu hảo hạng nhưng không thể tìm được.

Ruou trong chien tranh anh 1

Rượu từng được xem là phần thưởng cho binh lính trong chiến tranh. Ảnh minh họa: N.Đ.T.

Đối với cocktail như là Side Car, một chai cognac ba sao là quá đủ, cho dù loại cognac mười năm tuổi sẽ cho ta một thức uống ngon hơn. Tôi không thể phủ nhận rằng ta sẽ pha được một thức uống êm dịu hơn và sảng khoái hơn từ một chai cognac hai mươi tuổi hoặc hơn nhưng tôi khẳng định rằng khi pha thứ tiên tửu này với bất kỳ chất nào khác - thậm chí một giọt nước - sẽ là một điều xúc phạm, hãy cứ để nó được tinh khiết và giản dị.

Một điểm khác nên nhắc đến trước khi ta rời chủ đề cognac đó là hầu như mọi nhãn hiệu rượu ngày nay đều là rượu pha và chính kỹ năng pha chế đã tạo ra những loại brandy ngon nhất.

Tất nhiên đây là sự pha trộn giữa những loại brandy cognac đã được chứng nhận với nhau, những loại rượ chỉ được phép cho thêm một thành phần khác là nước cất để hạ rượu xuống nồng độ yêu cầu là từ 80o đến 90o và, trong vài trường hợp, một lượng nhỏ đường caramel để làm sậm màu.

Các loại cognac khác nhau được lựa chọn - một loại vì độ manh, một loại khác vì độ êm, loại khác nữa do màu sắc của nó, vân vân... - và được pha trong những thùng lớn nơi chúng ở đó trong nhiều tháng đến khi hòa lẫn hoàn toàn, rồi được đem đi đóng chai.

Lần tới, khi bạn thưởng thức một ly Fine Champagne với cà phê sau bữa tối, hãy dừng lại chốc lát và ngẫm nghĩ về bao khó nhọc đã bỏ vào việc gieo trồng, thu hoạch, và ép những trái nho chín để làm ra một quart nước nho; rồi đến những vất vả trong quá trình lên men, làm lắng và chắt lọc thứ nước nho ấy.

Sau đó đến công sức chưng cất và đổ rượu vào thùng gỗ, trông nom những cái thùng, làm đầy chúng lần nữa và cuối cùng là pha và đóng chai thứ bên trong thùng; hãy nghĩ đến 90 % lượng rượu đã mất do quá trình chưng cất và số lượng lớn hơn nữa do bay hơi trong suốt nhiều năm lên tuổi.

Cuối cùng, bạn hãy nghĩ đến khoảng thời gian hai mươi, ba mươi hoặc sáu mươi năm loại rượu này nằm lên tuổi trong những thùng gỗ sồi nặng trịch trong những gian hầm nằm sâu dưới lòng đất. Hãy để bản thân bạn nhận thức được rằng cần cả một quart nước nho - sản phẩm của không biết bao nhiêu trái nho - cộng với ngần ấy công sức và từng đó năm để làm ra một ly nhỏ brandy trên tay bạn. Khi ấy, và chỉ khi ấy, bạn mới có thể trân trọng đúng mức giá trị thật của thứ rượu cognac đích thực.

Khi chiến tranh kết thúc, các loại cognac ngon ồ ạt xuất hiện trở lại trên thị trường. Các nhãn rượu yêu thích của tôi bao gồm Monnet (mohnay’), Marie Brizard (bree-zahr’), Otard Dupuy (oh- tar’ dee-pwee’), Rémy Martin (ray’-mee mar-ten’), Gautier (goat- yay’) và Courvoisier (koor-vwahs-yay’). Tôi cũng rất hài lòng với Cusenier (kee-sen-yay’), Bisquit Dubouché (bis’-kwee dee-boo- shay’) và Jules Robin (zhul ro-ben’). Hai nhãn rượu kỳ cựu nổi tiếng khác là: Get (zhay) do Get Frèes sản xuất và Rouyer (roo-yay’) do Rouyer, Guillet & Cie sản xuất.

Armagnac (đọc là ar’-men-yahk) là một dòng brandy Pháp khác mà chí ít cũng đứng thứ hai ngay sau cognac về chất lượng (ở Pháp) và về độ phổ biến. Thực ra có nhiều người thích armagnac hơn. Dòng brandy này đến từ lưu vực phía nam sông Charente, xa hơn quê hương của cognac. Có đôi chút khác biệt trong hai quá trình chưng cất và thùng gỗ để ủ rượu được làm từ một loại gỗ sồi khác. Nếu thành phố Cognac là trung tâm giao dịch cognac thì Condom (đọc là cawn’-dawn) cũng là trung tâm giao dịch armagnac.

Trong khoảng thời gian sau khi lệnh cấm rượu được dỡ bỏ cho đến khi chiến tranh nổ ra, công ty Marquis de Caussade ở Condom, Pháp, đã đẩy mạnh quảng bá armagnac trên đất nước này. Rủi thay, chiến tranh đã cắt đứt nguồn cung từ Pháp.

Người ta đã nỗ lực để sản xuất một loại brandy tương tự ở Mỹ nhưng không thành công và suốt nhiều năm, armagnac gần như không hề xuất hiện ở thị trường này. Giờ đây, loại rượu này đã xuất hiện trở lại. Tôi có thể bảo đảm chất lượng xuất sắc nổi bật của sản phẩm do Marquis de Caussade sản xuất.

Hai hoặc ba nhãn hiệu khác, cũng đến từ vùng Condom, cũng được hưởng ké danh tiếng. Vì những loại brandy này không được quảng bá tốt như cognac, nên bình thường ta có thể mua armagnac với giá thấp hơn nhiều so với loại cognac tương đương về tuổi và chất lượng.

Ngoài ra, độ tuổi và những chỉ tiêu chất lượng khác của cognac thường xuyên có những sai lệch nhất định còn armagnac thì hoàn toàn không. Nói chung, armagnac đậm đà hơn và khô hơn cognac.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

Rượu trong chiến tranh Cognac Brandy Quart Nước nho Armagnac

    Đọc tiếp

    'Han su dung cua ruou' - dieu it nguoi biet hinh anh

    'Hạn sử dụng của rượu' - điều ít người biết

    20:08 23/10/2025 20:08 23/10/2025

    0

    Nhiều người nghĩ rằng rượu để càng lâu thì càng ngon, nhưng điều này không đúng với brandy. Theo những người sành rượu, nếu brandy quá 40 tuổi sẽ mất đi độ ngon, do rượu bay hơi.

    Dao Nhan Ai hinh anh

    Đạo Nhân Ái

    6 giờ trước 22:16 27/10/2025

    0

    Nhân ái là cốt lõi của tư tưởng Khổng Tử: “Nhân” là tình yêu thương giữa người với người, là sự đồng cảm, bao dung và thiện chí. Khổng Tử xem “nhân” là phẩm chất cao quý nhất của người quân tử. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

