Nỗi đau phía sau vụ án mạng ở Hưng Yên

Trong đám tang đẫm nước mắt của mẹ, cô con gái nghẹn ngào nhớ lại lời hẹn còn dang dở, đau xót trước sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ dịu hiền.

Chiều 15/1, khu dân cư tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên bao trùm không khí tang thương. Trước căn nhà cũ, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào thắp hương, chia buồn với gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1982) trong tiếng nấc nghẹn đau đớn.

Người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó ấy đã ra đi mãi mãi sau hành vi tàn độc của tên cướp 27 tuổi, để lại nỗi đau xé lòng cho chồng con và những người ở lại.

Chị Xuân là một trong hai nạn nhân bị sát hại trong vụ việc vào chiều 14/1 tại Hưng Yên. Phía sau những nhát dao lạnh lùng của hung thủ, là một mái ấm vừa mất đi người mẹ, người vợ - trụ cột thầm lặng của cả gia đình.

Con gái khóc nghẹn nhớ mẹ - người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên Con gái chị Xuân khóc nghẹn nhớ lại lời hẹn dang dở với mẹ.

“Anh về nhà ngay, cô Xuân bị đâm nặng lắm...”

Ngồi lặng bên di ảnh em gái, anh Nguyễn Ngọc Đông (anh trai nạn nhân) giọng run run, đôi mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng. Anh kể, chị Xuân có hai người con, con gái lớn đang học ngoại ngữ để chuẩn bị đi nước ngoài, con trai út mới học lớp 9. Cuộc sống gia đình chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu, nhưng êm ấm và yên bình.

“Chồng Xuân làm nhôm kính, còn em tôi thì vừa làm cùng chồng, vừa giúp tôi quản lý xưởng gỗ pallet. Xuân chịu khó, cẩn thận, việc gì cũng lo chu toàn”, anh Đông nói.

Hàng ngày, quãng đường từ nhà ra xưởng chưa đến 1km, chị Xuân vẫn đều đặn đi lại để theo dõi xuất, nhập hàng, quản lý sổ sách, kinh tế. Chiều 14/1, nhận được thông tin có xe tới lấy hàng, chị vội ra xưởng để chuẩn bị lên hàng xuất đi, không ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời.

Anh Nguyễn Ngọc Đông vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của người em xấu số.

Theo lời anh Đông, trước khi em gái gặp nạn, nghi phạm đã đâm trượt một người khác ở khu vực này. Người kia may mắn tránh được khi luồn qua ô tô. Đến khi chị Xuân đi tới, đối tượng đã đuổi theo, chặn lại rồi ra tay.

“Em tôi bị đâm, vẫn cố lết vào nhà một người anh gần đó kêu cứu, nhưng lúc ấy không có ai ở nhà. Đối tượng đâm 4 nhát chí mạng…”, anh Đông nghẹn lời, không thể nói tiếp.

Ít phút sau, anh nhận được cuộc gọi từ người quen gần hiện trường: “Anh về nhà ngay đi, cô Xuân bị cướp đâm nặng lắm”. Nghe tin, anh tức tốc lao về, chân tay rụng rời, đầu óc trống rỗng.

Chị Xuân được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. “Khi biết em tôi không qua khỏi, tôi chỉ ngồi trong ôtô gào khóc bất lực. Vợ tôi cũng mới mất cách đây 2 năm, nỗi đau này tôi từng trải qua, tôi hiểu…”, anh Đông nghẹn ngào.

Lời hẹn dang dở với con gái

Trong căn nhà nhỏ, nỗi đau hiện rõ trên gương mặt, hằn sâu trong ánh mắt người thân của chị Xuân. Người con trai út lặng lẽ nép bên gia đình, còn cô con gái lớn - Nguyễn Thị Thanh Nhàn (19 tuổi) luôn gục khóc nức nở trong tang lễ của mẹ.

Người thân, hàng xóm thắp hương tiễn đưa chị Nguyễn Thị Xuân trong đám tang diễn ra chiều 15/1 tại Hưng Yên.

Nhàn đang học tại Hà Nội, cuối tuần vẫn thường về nhà. Với cô gái trẻ, mẹ là người thân thiết nhất, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất với em.

“Mỗi lần em về, mẹ luôn nấu đồ ăn ngon hơn ngày thường. Lúc đi, mẹ đưa em ra bến xe buýt, dặn dò đủ thứ. Mẹ còn hỏi em có ăn quả trứng gà (quả lêkima) không để mua sẵn, cuối tuần về là trứng vừa chín…”, Nhàn bật khóc kể.

Khoảnh khắc cuối cùng Nhàn được ở gần mẹ là cuối tuần trước, khi chị Xuân tiễn con ra bến xe buýt. Người mẹ hiền còn hẹn: “Cuối tuần này về với mẹ nhé”. Nhưng lời hẹn ấy đã mãi mãi không thể thực hiện...

Ban đầu Nhàn chỉ được báo rằng mẹ bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô gái trẻ vẫn tin mẹ chỉ bị thương nhẹ, vẫn ngồi chờ người thân đón về. Đến khi sự thật được nói ra, cả thế giới như sụp đổ với cô gái 19 tuổi.

“Mẹ luôn ủng hộ em đi học, đi xa. Mẹ bảo quyết định là của con, mẹ luôn đứng sau. Từ lúc em sinh ra đến khi lớn, mọi khoảnh khắc đều có mẹ bên cạnh. Giờ đây em biết tìm mẹ ở nơi đâu?”, Nhàn nức nở.

Cô gái trẻ tự nhủ sẽ thay mẹ gánh vác phần trách nhiệm còn dang dở, chăm sóc em trai nên người, để người mẹ đã khuất có thể yên lòng nơi chín suối.

Trước đó, chiều 14/1, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc một nam thanh niên gây án khiến hai người phụ nữ tử vong tại địa bàn các xã Như Quỳnh và Lạc Đạo. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú xã Lạc Đạo). Đến 8h19 ngày 15/1, nghi phạm đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.