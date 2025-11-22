Nỗi đau người mẹ già khi con trai lầm đường lạc lối vì ma túy

Có mặt tại phiên tòa xét xử con trai, bà N. (60 tuổi) chỉ biết cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Phi, 34 tuổi, chưa lập gia đình, giờ phải nhận bản án 20 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ con nghiện đến “mắt xích” trong đường dây ma túy

Là con thứ ba trong gia đình 5 anh chị em, học đến lớp 9, Ngô Đức Phi (SN 1991, trú xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An) nghỉ giữa chừng. Từ một thanh niên khỏe mạnh, đi làm nhiều nơi để phụ gia đình, Phi sa chân vào bạn bè xấu rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Từ một con nghiện, Phi trở thành một “mắt xích” trong đường dây ma túy trên địa bàn.

Theo cáo trạng, trưa 16/4/2024, Tô Xuân Quỳnh (SN 1971, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) liên hệ với Ngô Đức Phi hỏi mua 100g ma tuý đá giá 45 triệu đồng, đồng thời chuyển 3 triệu đồng đặt cọc.

Phi lập tức bàn với Trần Văn Tuấn (SN 1994, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) – người quen trong thời gian đi cai nghiện – để mua “hàng” bán lại kiếm lời. Tuấn liên hệ với một người đàn ông ở xã Kim Bảng đặt mua với giá 33 triệu đồng nhưng trong tay chỉ có 20 triệu, số còn lại hẹn trả sau.

Nhóm Phi, Tuấn và Nguyễn Quốc Biên (SN 1975, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) vốn quen biết nhau từ những ngày ở trại cai nghiện. Rời cơ sở cai nghiện, họ vẫn liên lạc để cùng sử dụng ma túy. Lần phạm tội này, để có tiền buôn ma túy, Tuấn và Phi quyết định mang xe máy của Tuấn đi cầm cố lấy 20 triệu đồng.

Tuấn không trực tiếp đi lấy “hàng” mà nhờ Vi Mạnh Hùng (SN 1993, trú xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An) gặp người giao ma túy theo hướng dẫn. Sáng hôm sau, Hùng mang số ma túy về giao lại cho Tuấn. Cả nhóm thống nhất bán cho Quỳnh đúng số lượng 100g.

Trưa 17/4/2024, khi Tuấn điều khiển xe máy mượn của mẹ Phi mang theo ma túy đến khu vực xã Tân Phú thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Tuấn, Phi và các đồng phạm lần lượt bị bắt trong tháng 5.

Bị cáo Ngô Đức Phi nhận bản án 20 năm tù.

Nước mắt của mẹ

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Tuấn, Ngô Đức Phi, Tô Xuân Quỳnh, Vi Mạnh Hùng và Nguyễn Quốc Biên về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” diễn ra vào một ngày mưa.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Phi cúi mặt, giọng nhỏ lại khi nhắc về những ngày trượt dài trong ma túy.

Bên dưới hàng ghế dự khán, bà H.T.N (60 tuổi, mẹ của bị cáo Phi) gần như ngồi lặng. Người mẹ ấy từng mong Phi - đứa con trai hiền lành mà ít chữ - sẽ là chỗ dựa khi cha lâm bệnh. Nhưng ma túy đã cướp đi cả tương lai của con trai lẫn niềm tin của gia đình.

Khi được Hội đồng xét xử gọi lên trình bày, giọng bà N. run run: “Ngày đó Tuấn hỏi mượn xe máy để đi chút việc, tôi không nghĩ là để đi bán ma túy. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn lắm, chồng bị tai biến… Mong tòa xem xét trả lại chiếc xe và giảm nhẹ cho Phi, để nó còn có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Bị cáo Trần Văn Tuấn, Ngô Đức Phi, Tô Quân Quỳnh có vai trò ngang nhau, trực tiếp thực hiện việc mua bán ma túy nên Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù. Riêng bị cáo Quỳnh cộng với bản án 8 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý chưa chấp hành xong, phải chịu mức án 28 năm 6 tháng tù.

Mẹ bị cáo Phi chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt khi nghe con trai nhắc về những ngày trượt dài trong ma túy.

Bị cáo Vi Mạnh Hùng bị tuyên phạt 18 năm tù, cộng với bản án 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý chưa chấp hành án xong, tổng mức án Hùng phải nhận là 20 năm 6 tháng tù.

Là đồng phạm trong vụ án nhưng với vai trò thấp nhất, bị cáo Nguyễn Quốc Biên bị tuyên phạt 16 năm tù.

Phi rời phòng xử án trong tiếng gọi đứt đoạn của mẹ. Nhưng cánh cửa xe thùng đã đóng lại trước khi bà kịp chạm vào cánh tay con. Nước mắt lại trào ra, thấm vào vạt áo bạc màu của người mẹ lam lũ.