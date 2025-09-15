Nội các lâm thời Nepal công bố các thành viên đầu tiên

Một tuần sau khi nổ ra các cuộc biểu tình đầu tiên, dẫn tới sự ra đi của cựu Thủ tướng Sharma Oli, Nội các lâm thời của Nepal sáng 15/9 đã tổ chức tuyên thệ cho các thành viên đầu tiên.

3 nhân vật trong Nội các mới của Chính phủ lâm thời Nepal tuyên thệ tại Phủ Tổng thống ngày 15/9. Ảnh: ANI

Buổi lễ diễn ra tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Kathmandu. So với Chính phủ tiền nhiệm, Nội các chuyển tiếp này có nhiều sự điều chỉnh đáng chú ý.

Theo đó, ông Kulman Ghising, cựu Giám đốc điều hành của Cơ quan Điện lực Nepal, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Năng lượng, Phát triển Đô thị và Cơ sở hạ tầng Vật chất. Ông Om Prakash Aryal, một luật sư nổi tiếng, sẽ phụ trách Bộ Luật và Nội vụ; trong khi cựu Bộ trưởng Tài chính Nepal Rameshwor Khanal sẽ giám sát Bộ Tài chính. Ba sự điều chỉnh ở các ghế bộ trưởng quan trọng là một phần trong nỗ lực của Chính phủ lâm thời nhằm ổn định nền tảng quản trị đất nước sau những thay đổi chính trị gần đây.

Cùng với ba bộ trưởng, Thủ tướng lâm thời Sushila Karki đã bổ nhiệm bà Savita Bhandari, một luật sư cấp cao vào vị trí Tổng Chưởng lý.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nepal, một phụ nữ nắm giữ vị trí quan trọng này, được coi là bước tiến lớn trong tiến trình trao quyền cho phụ nữ và tăng cường đại diện giới trong hệ thống tư pháp. Ngoài ra, một số vị trí bộ trưởng khác vẫn đang trong giai đoạn xem xét đề cử.

Chưa đầy một tuần sau khi nổ ra các cuộc biểu tình, bạo loạn trên cả nước, Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm người đứng đầu chính phủ lâm thời vào hôm 12/9. Bà Karki chính thức nhậm chức vào ngày 14/9.

Việc công bố Nội các mới, ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14/9, đã bị trì hoãn do lịch trình dày đặc của Thủ tướng lâm thời. Bà Karki có thời hạn đến ngày 5/3/2026 để tổ chức bầu cử mới và rời khỏi vị trí Thủ tướng lâm thời, để Quốc hội bầu ra Thủ tướng mới.

Việc lựa chọn các nhân vật có chuyên môn nổi bật, có uy tín xã hội và kinh nghiệm làm việc quốc tế cho thấy Thủ tướng Karki ưu tiên năng lực và hiệu quả hơn là các sắp đặt chính trị.

Trong khi đó, tròn 1 tuần kể từ khi xảy ra các biến cố chính trị, an ninh, cuộc sống tại thủ đô Kathmandu vẫn đang chật vật để trở lại nhịp sinh hoạt thường nhật.

Người dân Nepal cho biết các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng sau khi các cuộc biểu tình chống tham nhũng biến thành bạo lực, phá hoại. Doanh số bán hàng đang bị ảnh hưởng tiêu cực. Người dân hy vọng và đặt niềm tin rằng sự ổn định chính trị sẽ được thiết lập sau các cuộc bầu cử như Thủ tướng lâm thời đã cam kết.