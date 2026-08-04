Nổ ở bãi biển Nga, 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người thiệt mạng, 40 người bị thương trong một vụ nổ nghi do máy bay không người lái (UAV) rơi xuống bãi biển ở tây nam Nga ngày 3/8.

Vụ nổ tại khu nghỉ dưỡng ở TP Gelendzhik, vùng Krasnodar (Nga) ngày 3/8. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, chính quyền địa phương tại Nga tố cáo Ukraine cố tình dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công dân thường tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Gelendzhik ven Biển Đen.

Thống đốc vùng Krasnodar (Nga), ông Veniamin Kondratyev, gọi đây là một "thảm kịch". Trong tuyên bố đăng trên Telegram, ông cáo buộc: "Những gì xảy ra hôm nay là một cuộc tấn công có chủ đích của chính quyền Kyiv nhằm vào dân thường, những người hoàn toàn không liên quan đến cơ sở hạ tầng quân sự".

Hãng thông tấn TASS đưa tin Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích các hành động của Ukraine.

Bình luận về vụ việc, người đứng đầu Trung tâm Chống Tin giả của chính phủ Ukraine, ông Andriy Kovalenko, nói rằng Ukraine chỉ sử dụng vũ khí chống lại tổ hợp quân sự - công nghiệp và hạ tầng kinh tế có tác động đến khả năng tiến hành chiến dịch quân sự của Nga.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một thiết bị nghi là UAV lao xuống khu vực bãi biển đông người, tạo ra một vụ nổ lớn.

Giới chức địa phương cho biết một đội y tế ứng phó thảm họa chuyên trách đã được điều động đến hiện trường tại làng nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka, thuộc quần thể du lịch Gelendzhik.

Ở một diễn biến khác, 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Thông tin được người đứng đầu chính quyền do Moscow bổ nhiệm tại Crimea, Sergey Aksyonov, đăng tải trên Telegram.

Cả Arkhipo-Osipovka và Crimea đều là những điểm du lịch mùa hè nổi tiếng đối với du khách Nga.