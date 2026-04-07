Nổ máy nghiền dăm bào ở TP.HCM

  • Thứ ba, 7/4/2026 14:56 (GMT+7)
Sáng 7/4, TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng tại xưởng chế biến mùn cưa xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h14 ngày 6/4 tại xưởng sản xuất của ông Nguyễn Văn Sơn, tọa lạc trên đường Vĩnh Tân 34, phường Vĩnh Tân, TP.HCM.

Lực lượng chữa cháy dùng máy múc xúc mùn cưa đang cháy âm ỉ để phun nước dập lửa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình sản xuất, máy nghiền dăm bào bất ngờ phát nổ, tia lửa bắn vào lớp mùn cưa khô xung quanh gây bùng phát hỏa hoạn lớn. Vụ nổ đã khiến 3 công nhân đang làm việc tại đây bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Do đặc thù chất cháy là mùn cưa và dăm bào, dễ bắt lửa và sinh khói đậm đặc nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã phải làm việc suốt đêm để khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang các khu dân cư lân cận.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng cho biết cơ sở sản xuất này có diện tích khoảng 700 m2, được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Toàn bộ nhà xưởng chỉ là công trình tạm bợ với kết cấu cột kèo và mái tôn cũ, đặc biệt là không có giấy phép kinh doanh cũng như không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Cơ quan chức năng đang làm việc với chủ nhà xưởng là ông Nguyễn Văn Sơn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại khu vực TP. Tân Uyên cũ hiện tồn tại nhiều nhà xưởng dựng tạm, không phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao. Việc thiếu hụt hệ thống phòng cháy tiêu chuẩn tại các cơ sở này đang là "ngòi nổ" đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của khu vực.

Hiên, lực lượng chức năng các phường khu vực TP.Tân Uyên cũ cũng đang triển khai đợt tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhà xưởng tạm trên địa bàn để chấn chỉnh công tác an toàn cháy nổ.

Thiên Lý/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

