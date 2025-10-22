Nỗ lực bảo vệ lệnh ngừng bắn ở Gaza, Phó Tổng thống Mỹ đến Trung Đông

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Israel trong bối cảnh Washington đang nỗ lực ổn định giai đoạn đầu tiên đầy bấp bênh của lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Hamas và Israel đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần kể từ khi thỏa thuận chính thức được ký kết 8 ngày trước, với những đợt tấn công qua lại và chỉ trích lẫn nhau về tiến độ trao trả thi thể con tin, tiếp nhận viện trợ, mở cửa biên giới.

Tuy nhiên, kế hoạch ngừng bắn 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đòi hỏi những bước đi khó khăn hơn nhiều mà các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận, bao gồm giải trừ vũ khí của Hamas và các bước hướng tới một Nhà nước Palestine.

Phó Tổng thống Mỹ Vance đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào trong chuyến thăm Trung Đông. Ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc hội đàm hôm 20/10 giữa ông Netanyahu và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của ông Trump, Jared Kushner.

Trong khi đó, các quan chức Hamas đã gặp gỡ các nhà đàm phán trung gian tại Cairo (Ai Cập).

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết, mục đích chuyến thăm của ông Vance là thúc đẩy các cuộc đàm phán tại Dải Gaza sang giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn.

Israel đang gây sức ép để có những đảm bảo mạnh mẽ hơn về việc Hamas giải giáp vũ khí - một bước đi mà nhóm này cho đến nay vẫn từ chối cam kết.

Các cuộc đàm phán tại Cairo của Hamas cũng xoay quanh giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận hậu chiến ở Dải Gaza.

Giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Mahmoud Rashad đã gặp ông Netanyahu vào đầu ngày 21/10 để thảo luận về việc thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn và các vấn đề khác. Quan chức này sau đó sẽ gặp ông Witkoff.