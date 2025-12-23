Nổ lớn trong đêm tại khu trọ ở Hải Phòng

Một vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ thuộc phường An Hải (TP Hải Phòng) vào đêm 22/12 khiến 2 người bị thương, căn nhà trọ bị sập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa những người gặp nạn đi cấp cứu.

Sự cố xảy ra lúc 21h30 ngày 22/12 tại khu nhà trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Cam, trong ngõ 20 Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khu nhà trọ của gia đình bà Cam bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn, khiến một số hộ gia đình liền kề bị ảnh hưởng. Vụ nổ kèm theo cột khói cao và mùi khét nồng nặc. Nhiều người hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nhà và lập tức báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường An Hải phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có hai nạn nhân bị thương, gồm anh Q.V.H (SN 1981) bị bỏng nặng và anh Q.V.C (SN 1983, cùng quê tỉnh Phú Thọ) bị thương tích ở chân. Cả hai nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng cùng người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Cảnh sát cũng ghi nhận, sự cố khiến gian nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, diện tích khoảng 20 m² bị sập hoàn toàn. Một số căn nhà liền kề cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng mái tôn và cửa kính.

Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức phong tỏa hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.