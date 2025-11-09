Nổ bồn a xít khiến 2 người chết: Lãnh đạo Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

Cơ quan chức năng đã giăng dây cảnh báo và bảo vệ hiện trường sau vụ nổ. Theo các nhân chứng, trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của công ty, 2 công nhân phát hiện khu vực bồn chứa có dấu hiệu bị rò rỉ nên siết lại bu lông.