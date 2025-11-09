Nổ bồn a xít khiến 2 người chết: Lãnh đạo Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

|
Chiều 9/11, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường tai nạn lao động nổ bồn chứa a xít làm 2 người tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm thuộc xã Bảo Lâm 1.
|
Tại hiện trường, nhiều máy móc, thiết bị như bồn chứa, motor điện, ống nhựa...bị văng, rơi vãi xuống đất.
|
Cơ quan chức năng đã giăng dây cảnh báo và bảo vệ hiện trường sau vụ nổ. Theo các nhân chứng, trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của công ty, 2 công nhân phát hiện khu vực bồn chứa có dấu hiệu bị rò rỉ nên siết lại bu lông.
|
Do bu lông bị gỉ sét, 2 công nhân lấy máy cắt tạo ma sát, tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa gây nổ.
|
Kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và sớm báo cáo kết quả, đề xuất phương án khắc phục hậu quả.
|
Trước mắt doanh nghiệp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trở lại.
|
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng.
|
Trước đó, khoảng 10h15 cùng ngày, 2 công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) và Hà Duy Khánh (28 tuổi) khi đang hàn cắt tại lò tổng hợp a xít tại Nhà máy HC Bảo Lâm thì xảy ra nổ bồn chứa a xít khiến motor điện văng ra, trúng vào người tử vong.