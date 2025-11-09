Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nổ bình hơi tại nhà máy, hai công nhân tử vong thương tâm

  • Chủ nhật, 9/11/2025 16:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc kiểm tra bồn chứa axit bị rò rỉ, hai công nhân ở Lâm Đồng dùng máy cắt xử lý thì bình hơi phát nổ, khiến cả hai tử vong.

Ngày 9/11, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm (Công ty HC Bảo Lâm) ở xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ nổ bình hơi khiến hai công nhân bị thiệt mạng khi đang kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy.

No binh hoi anh 1

Hiện trường vụ nổ khiến 2 người tử vong.

Khoảng 9h45 cùng ngày, trong lúc kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa axit của Công ty HC Bảo Lâm, hai công nhân là anh N.H.T (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 1) và anh H.D.K (28 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc) phát hiện bồn chứa có dấu hiệu rò rỉ.

Sau đó, hai người đã tiến hành xiết lại bulong bồn chứa, nhưng do bulong bị gỉ sét nên sử dụng máy cắt chạy pin để cắt. Trong quá trình cắt, tia lửa phát ra đã tiếp xúc với khí hydro rò rỉ, gây ra vụ nổ lớn.

Vụ nổ khiến hai người bị thương nặng và được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

No binh hoi anh 2

Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và chính quyền xã Bảo Lâm 1 đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu, Công ty HC Bảo Lâm được khởi công từ tháng 3/2024, với công suất thiết kế 20.000 tấn/năm, chuyên sản xuất Xút NaOH và các sản phẩm từ Clo phục vụ xử lý nước cấp và nước thải công nghiệp. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thiện xây dựng, lắp đặt dây chuyền, chuẩn bị đưa vào hoạt động thì xảy ra sự cố thương tâm.

Thái Lâm/Tiền Phong

