Ông Hoàng Trung Dũng làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng (Trưởng ban Tổ chức Trung ương) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Trung Dũng.

Chiều 31/12 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phạm Minh Tuấn (Chủ tịch Hội Xuất bản) cùng các đại biểu tặng hoa, chúc mừng ông Hoàng Trung Dũng.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đã trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Trung Dũng.

Tân Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Dũng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là Tiến sĩ Chính trị học, Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Hoàng Trung Dũng đảm nhiệm cương vị Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (từ tháng 3/2025), Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030 (từ tháng 6/2025).

Trước đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ông cũng là là Đại biểu Quốc hội khóa XV.