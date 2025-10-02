Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Xuất hiện trong họp báo Running Man với chiếc áo crop top được cắt xẻ đúng phần ngực, Ninh Dương Lan Ngọc đang gây tranh cãi. Nữ diễn viên kết hợp bra top ở trong nhưng trang phục vẫn được nhận xét là nhạy cảm. Cô kết hợp chiếc áo này với chân váy ngắn, dáng xòe.

Trên các trang mạng xã hội, trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc đang kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

“Lan Ngọc luôn mắc phải lỗi về trang phục, biết bao nhiêu lần rồi”, “Thiết kế vô duyên quá”, "Bộ đồ không phù hợp"... là những bình luận xoay quanh trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc.

Trang phục gây tranh cãi của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Takane no Hana.

Sau đó, Trương Thế Vinh cũng đăng một bức ảnh trêu chọc Ninh Dương Lan Ngọc, so sánh trang phục này với hình ảnh siêu nhân. Hành động này càng làm thổi bùng tranh cãi. Nam diễn viên vì thế xóa bỏ hình ảnh và cho biết: “Mới biết là sáng giờ Ngọc bị la quá. Xưa giờ Ngọc hay chọc tôi, nay tính chọc lại mà thấy nhiều trang tiêu cực quá”.

Về phía Lan Ngọc, nữ diễn viên chưa lên tiếng trước những bình luận trái chiều từ dân mạng.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P.

Trong sự kiện giới thiệu chương trình vào chiều 1/10, Lan Ngọc chia sẻ: "Là nữ duy nhất và đi đến mùa thứ ba của chương trình, tôi muốn mình thể hiện nhiều hơn những gì đã làm. Mọi người biết rồi, ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và xảy ra va chạm. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đi khám, bác sĩ nói sự hồi phục về canxi không tốt. Nhưng về tinh thần, tôi vẫn chiến đấu hết mình ở Running Man Vietnam".