Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi

  • Thứ năm, 2/10/2025 05:18 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Xuất hiện trong họp báo Running Man với chiếc áo crop top được cắt xẻ đúng phần ngực, Ninh Dương Lan Ngọc đang gây tranh cãi. Nữ diễn viên kết hợp bra top ở trong nhưng trang phục vẫn được nhận xét là nhạy cảm. Cô kết hợp chiếc áo này với chân váy ngắn, dáng xòe.

Trên các trang mạng xã hội, trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc đang kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

“Lan Ngọc luôn mắc phải lỗi về trang phục, biết bao nhiêu lần rồi”, “Thiết kế vô duyên quá”, "Bộ đồ không phù hợp"... là những bình luận xoay quanh trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Duong Lan Ngoc anh 1

Trang phục gây tranh cãi của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Takane no Hana.

Sau đó, Trương Thế Vinh cũng đăng một bức ảnh trêu chọc Ninh Dương Lan Ngọc, so sánh trang phục này với hình ảnh siêu nhân. Hành động này càng làm thổi bùng tranh cãi. Nam diễn viên vì thế xóa bỏ hình ảnh và cho biết: “Mới biết là sáng giờ Ngọc bị la quá. Xưa giờ Ngọc hay chọc tôi, nay tính chọc lại mà thấy nhiều trang tiêu cực quá”.

Về phía Lan Ngọc, nữ diễn viên chưa lên tiếng trước những bình luận trái chiều từ dân mạng.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P.

Trong sự kiện giới thiệu chương trình vào chiều 1/10, Lan Ngọc chia sẻ: "Là nữ duy nhất và đi đến mùa thứ ba của chương trình, tôi muốn mình thể hiện nhiều hơn những gì đã làm. Mọi người biết rồi, ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và xảy ra va chạm. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đi khám, bác sĩ nói sự hồi phục về canxi không tốt. Nhưng về tinh thần, tôi vẫn chiến đấu hết mình ở Running Man Vietnam".

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Thái Linh

Ninh Dương Lan Ngọc Trấn Thành Ninh Dương Lan Ngọc Running Man Trương Thế Vinh Trấn Thành Anh Tú Quang Tuấn Lan Ngọc Liên Bỉnh Phát Quang Trung Quân A.P

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Ninh Dương Lan Ngọc

    Ninh Dương Lan Ngọc

    Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên trẻ được công chúng biết đến khi vào vai Nương trong bộ phim "Cánh đồng bất tận". Vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng như Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên điện ảnh. Sau đó, Lan Ngọc còn tham gia các dự án phim điện ảnh khác như "Tèo em", "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" và "Cô Ba Sài Gòn".

    • Ngày sinh: 04/04/1990
    • Nghề nghiệp: Diễn viên
    • Phim tiêu biểu: Cánh đồng bất tận, Tèo em, Vừa đi vừa khóc, Cô Ba Sài Gòn,...

    Facebook

Đọc tiếp

Kim Soo Hyun 'cang thang tot do' hinh anh

Kim Soo Hyun 'căng thẳng tột độ'

13 giờ trước 16:49 1/10/2025

0

YouTuber Lee Jin Ho tiết lộ Kim Soo Hyun căng thẳng tột độ sau khi scandal liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron nổ ra.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý