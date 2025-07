Ninh Bình chiêu mộ, hỗ trợ nhập tịch cho trung vệ cao gần 2 mét

Janclesio tới Việt Nam và khoác áo Viettel (hiện là Thể Công Viettel) từ tháng 7/2019. Ngoài đội bóng áo lính, trong 6 mùa giải gắn bó với môi trường bóng đá Việt Nam, trung vệ sinh năm 1993 khoác áo nhiều CLB khác như Đà Nẵng, Bình Dương (hiện là Becamex TP.HCM).

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ, Janclesio vẫn để lại dấu ấn rõ nét ở khâu ghi bàn. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng đất Thủ, anh ra sân 23 trận và ghi tới 3 bàn thắng.

Ở mùa sau đó, trung vệ cao 1,96 m tiếp tục duy trì phong độ khi có thêm 1 pha lập công sau 21 lần ra sân. Sự ổn định và kinh nghiệm của cầu thủ người Brazil là yếu tố giúp anh trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Với hơn 5 năm sinh sống và thi đấu liên tục tại Việt Nam, Janclesio đủ điều kiện để nhập quốc tịch theo quy định của FIFA. Đội bóng cố đô cũng sẽ hỗ trợ quá trình nhập tịch của trung vệ này. Nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, anh sẽ trở thành một trong những cầu thủ gốc ngoại đáng chú ý khoác áo Ninh Bình FC trong mùa giải 2025/26.

Sự xuất hiện của cầu thủ cao 1,96 m được kỳ vọng giúp gia cố hàng thủ của Ninh Bình FC. Cùng với các bản hợp đồng chất lượng khác được công bố trước đó, đội bóng cố đô cho thấy họ không chỉ muốn trụ hạng mà còn sẵn sàng tạo bất ngờ ở mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.

Trước Janclesio, Ninh Bình FC ký hợp đồng với loạt cầu thủ có kinh nghiệm V.League và công bố ban huấn luyện mới với thành phần đến từ Tây Ban Nha. HLV Gerard Albadajelo cùng các cộng sự đang nỗ lực xây dựng một tập thể có bản sắc, kết hợp giữa cầu thủ nội, ngoại và các tài năng trẻ.

Với những đầu tư bài bản cả về lực lượng và ban huấn luyện, Ninh FC Bình đang nổi lên như một hiện tượng tiềm năng trước thềm mùa giải mới.

