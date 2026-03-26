Niềm tin của Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thế hệ trẻ Việt Nam

Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định, thanh niên “là lực lượng tiên phong”, “xung kích đóng vai trò nòng cốt trong cách mạng”, “là những người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc”...

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ.

Ấn phẩm khơi dậy khát vọng cống hiến, tiếp nối truyền thống rạng ngời của thanh niên Việt Nam. Đây là tài liệu quý báu định hướng thế hệ trẻ làm chủ vận mệnh dân tộc trong kỷ nguyên phát triển.

Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, khẳng định vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc rèn luyện thanh niên thành những con người mới, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về giáo dục toàn diện lý tưởng, đạo đức và tri thức cho thanh niên; phát triển toàn diện, kiên quyết khắc phục các biểu hiện thiếu lành mạnh. Đây là định hướng sâu sắc để đào tạo lớp người kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Xuyên suốt tác phẩm là niềm tin sắt đá vào thế hệ trẻ, lực lượng không chỉ kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn là mũi nhọn xung kích, sáng tạo, đột phá trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Chỉ khi được tôi luyện trong thực tiễn, có lý tưởng đúng đắn và tinh thần trách nhiệm cao, thế hệ trẻ mới đủ bản lĩnh gánh vác sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà dân tộc giao phó.

Thông qua hệ thống các bài viết, bài phát biểu, độc giả có thể cảm nhận được sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin lớn lao của lãnh đạo Đảng đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời, xác định trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đoàn trong việc kiến tạo môi trường, cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng, khát vọng và sức sáng tạo của tuổi trẻ, qua đó bồi dưỡng lớp người kế tục đủ bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh lịch trong kỷ nguyên phát triển.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu hữu ích cho những người làm công tác lý luận, giáo dục và đoàn thể, mà còn là cuốn sách nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng, cống hiến và ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển.

Việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn giúp mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về sứ mệnh lịch sử, từ đó biến lòng yêu nước thành hành động cách mạng cụ thể.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, những chỉ dẫn của Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn còn nguyên giá trị thời đại, là kim chỉ nam để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo vô tận. Khi thế hệ trẻ ý thức rõ trách nhiệm và không ngừng nỗ lực, mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sẽ trở thành hiện thực.