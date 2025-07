Nico Williams 'lật kèo', Zenit đòi Barca trả tiền

Thời điểm Barcelona ráo riết theo đuổi Williams, Zenit gây chú ý khi chuyển khoản ủng hộ CLB xứ Catalonia một khoản tiền nhỏ để giúp đỡ thương vụ. Tài khoản mạng xã hội của Zenit thậm chí còn đăng hài hước: "Tiền dành cho Nico Williams, từ Zenit".

Khi fan Barca chia sẻ ảnh chụp khoản quyên góp này, quản trị viên Zenit bình luận dí dỏm: "Các bạn đã cho chúng tôi Malcom, vậy nên chúng tôi sẵn sàng giúp".

Malcom từng gia nhập Barca nhưng không để lại dấu ấn rồi chuyển sang Zenit với giá khoảng 36,5 triệu bảng năm 2019. Anh thi đấu hơn 100 trận, trở thành vua phá lưới giải Nga mùa 2022/23 trước khi sang Al Hilal với giá 60 triệu euro.

Giờ đây, khi Williams quyết định ở lại Bilbao, Zenit "đòi quà" theo phong cách hóm hỉnh. Trên tài khoản X, Zenit đáp lại bài đăng về thương vụ: "Chúng tôi xin nhận lại tiền được không?", một lời trêu đùa khiến fan bóng đá cười nghiêng ngả.

Hợp đồng mới của chân sút người Tây Ban Nha đính kèm điều khoản phá vỡ lên tới 90 triệu euro. Trước đó, Williams được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona, qua đó sẵn sàng hội ngộ cậu bạn thân Lamine Yamal tại Camp Nou.

Tuy nhiên, cuối cùng ngôi sao 22 tuổi quyết định ở lại San Mames để tiếp tục sát cánh cùng người anh trai Inaki Williams. Chia sẻ về lựa chọn này, Nico nói: "Khi phải đưa ra quyết định, điều quan trọng nhất với tôi là lắng nghe trái tim. Tôi đang ở nơi mình thuộc về, bên những người thân yêu. Đây là nhà của tôi. Aupa Athletic".

Khó khăn tài chính cùng việc không đảm bảo Williams được đăng ký thi đấu khiến Barcelona thất bại trong thương vụ này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.