Vụ chuyển nhượng Nico Williams lại “nóng” trở lại khi cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao xuất hiện Camp Nou.

Nico Williams bị CĐV Barca la ó dữ dội tại Camp Nou

Lần thứ hai chỉ trong hai năm, tuyển thủ Tây Ban Nha từ chối gia nhập Barcelona sau nhiều tuần đàm phán. Và khán giả xứ Catalonia thể hiện rõ sự thất vọng của họ.

Ngay khi Nico bước ra khởi động trước Barca ở vòng 13 La Liga tối 22/11, hàng chục nghìn CĐV chủ nhà đã la ó. Cao trào xuất hiện lúc MC sân đọc tên đội hình xuất phát. Chỉ cần nghe đến “Nico Williams”, cả sân lập tức đáp lại bằng tràng huýt sáo kéo dài. Không khí ấy tiếp tục bao trùm suốt những phút anh có mặt trên sân.

Cứ mỗi lần Nico chạm bóng, làn sóng phản đối lại dội xuống từ khán đài. Anh bị chế giễu dù đang đá ở cánh phải hay cánh trái. Một số cổ động viên còn hát châm chọc. Khi Nico sút hỏng, khán đài đồng thanh: “Nico ở lại đi, Nico ở lại đi…”. Đến phút 55, anh rời sân trong tiếng la ó nặng nề.

Phản ứng dữ dội này xuất phát từ mùa hè 2025. Khi đó, tưởng như Nico Williams sẽ cập bến Barca sau nhiều tuần thảo luận. Trước đó một năm, thương vụ cũng từng được khơi lại nhưng không thành. Tuy nhiên, Barca không thể đảm bảo suất đăng ký thi đấu cho anh. Nico cuối cùng quyết định ở lại San Mames, và không lâu sau, Athletic Bilbao thông báo gia hạn hợp đồng với ngôi sao của mình.

Đây là cú đánh mạnh vào kế hoạch chuyển nhượng của Barca, vốn đang kỳ vọng cải thiện sức mạnh ở hai biên bằng một cầu thủ giàu tốc độ và đột biến. Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào Nico Williams, thậm chí tin rằng anh sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong dự án trẻ hóa đội hình.

Chính vì vậy, quyết định quay lưng của Nico khiến nhiều CĐV Barca cảm thấy bị phản bội. Và trong lần trở lại Camp Nou, họ đã chọn cách bày tỏ sự tức giận một cách trực diện nhất.

Phong độ của Nico trong trận đấu này không đủ để xoa dịu khán đài. Anh thi đấu mờ nhạt và phải rời sân sớm, khép lại một buổi tối khó quên theo hướng tồi tệ. Với phản ứng vừa qua, có thể thấy câu chuyện giữa Nico Williams và Barcelona vẫn chưa thể khép lại.

Ở trận này, Barca cũng đè bẹp Athletic Bilbao với tỷ số đậm 4-0.