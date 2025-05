Những vụ hàng giả bị phanh phui rúng động dư luận 5 tháng đầu năm

Hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô bị triệt phá thời gian qua cho thấy mức độ tinh vi, liều lĩnh của tội phạm, đồng thời đặt ra cảnh báo về an toàn sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh hàng tiêu dùng ngày càng phong phú, người Việt đang đối mặt với một hiểm họa mang tên "hàng giả công nghệ cao" - những sản phẩm được làm giả tinh vi, đánh vào niềm tin của người tiêu dùng.

Không còn là những sản phẩm nhái rẻ tiền, hàng giả ngày nay được đóng gói sang trọng, quảng cáo rầm rộ bởi người nổi tiếng, lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với chiến lược marketing chuyên nghiệp.

Dưới đây là những vụ việc điển hình vừa được cơ quan chức năng phát hiện trong những tháng qua, phản ánh mức độ nguy hiểm và quy mô ngày càng lớn của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả tại Việt Nam.

Sản phẩm mỹ phẩm giả.

1. Triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn tại Bắc Giang

Ngày 07/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an xã Đại Lâm và Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do Nguyễn Văn Khánh làm chủ cơ sở.

Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Văn Khánh nhận thấy nhu cầu khách hàng tiêu dùng nhiều loại sản phẩm là mỹ phẩm nên đã nảy sinh ý định sản xuất mỹ phẩm giả để bán kiếm lời.

Đến nay, Nguyễn Văn Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và với doanh thu trên 6 tỷ đồng .

Tại cơ sở sản xuất của Nguyễn Văn Khánh, lực lượng chức năng đã thu giữ 13 loại mỹ phẩm khác nhau với gần 2.500 sản phẩm thành phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tịch thu hàng loạt thuốc giả.

2. Triệt phá, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả tại Hà Nội

Ngày 7/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội triệt phá một ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô cực lớn do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt cầm đầu.

Tận dụng chuyên môn dược sĩ, Tiến tự tạo công thức, mua nguyên liệu trong nước, thuê người không có chuyên môn pha chế, đóng gói thành các sản phẩm giả dưới danh nghĩa thực phẩm chức năng và thiết bị y tế nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ...

Các đối tượng lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty nhập khẩu để tạo vỏ bọc hợp pháp, còn lại để phân phối hàng hóa.

PC03 đồng loạt khám xét gần 20 địa điểm tại 20 tỉnh thành, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả gồm hàng chục nghìn hộp, lọ, vỉ sản phẩm cùng máy móc, khuôn ép, tem nhãn... Các sản phẩm được phân phối vào cả hiệu thuốc, bệnh viện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Công an đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Lô thực phẩm chức năng giả tới 100 tấn hàng bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

3. Hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả nhập từ Trung Quốc

Trước đó, ngày 27/4/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có quy mô rất lớn, số lượng thực phẩm chức năng thu giữ lên tới trên 100 tấn.

5 người bị khởi tố bắt tạm giam, trong số này có 3 giám đốc gồm: Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA); Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức).

Từ năm 2016, nhóm này đã điều hành nhiều công ty để sản xuất thực phẩm chức năng giả, dán nhãn “nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ”, nhưng thực tế nguyên liệu phần lớn đến từ Trung Quốc.

Đường dây này sản xuất hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Doanh thu của một công ty trong hệ thống đã vượt 800 tỷ đồng từ năm 2021.

Công an xác định nhóm đối tượng chủ yếu là trình dược viên, bán hàng qua hệ thống chợ thuốc và còn gia công cho nhiều đơn vị khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất.

4. Phát hiện 70.000 lít dầu ăn và hàng chục tấn gia vị giả ở Phú Thọ

Ngày 26/4/2025, Công an tỉnh Phú Thọ bất ngờ kiểm tra Công ty Famimoto Việt Nam tại khu công nghiệp Thụy Vân, TP. Việt Trì, phát hiện một cơ sở sản xuất thực phẩm và gia vị giả với quy mô lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 71.000 lít dầu ăn giả, 40 tấn mỳ chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh cùng nhiều phụ gia, hương liệu không rõ nguồn gốc.

Điều tra ban đầu xác định cơ sở này đã hoạt động trong thời gian dài với quy trình sản xuất khép kín, từ pha chế, đóng gói đến dán nhãn.

Dầu ăn giả được sản xuất từ nguyên liệu kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; còn các loại gia vị chứa phụ gia không được kiểm định.

Đáng chú ý, công ty này còn lợi dụng mạng xã hội, livestream để quảng bá sai sự thật, đánh lừa người tiêu dùng.

Sản phẩm thuốc giả cơ quan chức năng thu giữ được.

5. Đường dây thuốc giả quy mô lớn bị bóc gỡ tại Thanh Hóa

Ngày 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả quy mô lớn do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu, gây chấn động dư luận.

Đường dây này đã hoạt động trong suốt 4 năm, sản xuất và phân phối một lượng lớn thuốc giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng .

Các loại thuốc giả bị thu giữ bao gồm nhiều nhãn hiệu quen thuộc như Tetracycline, Clorocid, Neo-Codion, cùng hàng loạt thuốc xương khớp được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Hong Kong, Malaysia, Singapore.

Quá trình khám xét đã thu giữ hàng nghìn hộp thuốc giả, bao gồm 2.285 hộp thuốc bổ tỳ tăng lực nhân sâm nhung hươu đông trùng hạ thảo, 1.923 hộp Viên Giáo Sư (thường gọi là “xương khớp xanh”), và 5.172 hộp Mujarhabat Kapsul (cũng được gọi là “xương khớp xanh”).

Các sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ qua mạng xã hội, các chợ tự do hoặc bán trực tiếp cho người dân mà không cần đơn thuốc, khiến nguy cơ gây hại càng tăng cao.

Gần 600 nhãn hiệu sữa giả bị phát hiện tại Hà Nội.

6. Gần 600 nhãn hiệu sữa giả bị phát hiện tại Hà Nội

Ngày 11/4, Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất sữa bột giả với quy mô lớn, hoạt động dưới vỏ bọc của hai công ty: Rance Pharma và Hacofood Group.

Các sản phẩm sữa giả được quảng cáo là dành cho những đối tượng đặc biệt như người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, trẻ thiếu tháng và phụ nữ mang thai, với thành phần công bố chứa các chất cao cấp như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca và bột óc chó.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy tất cả đều là sản phẩm thông thường, không hề chứa thành phần cao cấp như cam kết. CQĐT đã xác định có 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (sữa dạng bột), có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả; đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối với 72 sản phẩm còn lại.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2021, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ cao các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường nội địa, Vũ Mạnh Cường (46 tuổi) và Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi) đã thành lập 2 công ty trên để sản xuất, kinh doanh và phân phối sữa bột giả.

Đến nay, nhóm này đã sản xuất tới 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, hướng đến đối tượng tiêu dùng là người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai.

Kẹo rau củ Kera.

7. Kẹo rau củ Kera

Kẹo rau Kera từng được tung hô như một giải pháp thay thế rau củ, nổi bật nhờ sự quảng bá của loạt nhân vật có sức ảnh hưởng như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên.

Tuy nhiên, ngày 3/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) và Công ty CP Asia Life, đơn vị sản xuất kẹo Kera.

Qua điều tra cho thấy, hàm lượng bột rau thực tế chỉ từ 0,61-0,75%, hoàn toàn trái ngược với mức 28% được công bố. Ngoài ra, kẹo còn chứa tới 33,4% sorbitol, chất nhuận tràng không hề ghi nhãn. Hơn 135.000 hộp kẹo đã được bán ra chỉ trong 4 tháng từ tháng 12/2024 đến tháng 3, thu về hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ khi các sản phẩm gây hại lại được tiếp thị thông qua các gương mặt nổi tiếng, dẫn dụ người tiêu dùng bằng những lời hứa sức khỏe vô căn cứ.

