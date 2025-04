Bộ Công an đề xuất phạt tù đến 10 năm với người bán hàng giả qua mạng

Theo hồ sơ thẩm định vừa được Bộ Tư pháp công bố, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét và thông qua theo trình tự rút gọn tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10).

Tại Điều 193 của dự thảo, Bộ Công an đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đặc biệt khi hoạt động này diễn ra trên các sàn thương mại điện tử. Cụ thể, mức phạt tiền được nâng từ 20-100 triệu đồng lên 40-200 triệu đồng.

Đối với cá nhân vi phạm, ngoài án phạt tù, còn có thể bị cấm hành nghề từ 1-5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Với pháp nhân thương mại, mức phạt có thể lên tới 36 tỷ đồng , gấp đôi so với quy định hiện hành. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như đe dọa tính mạng nhiều người, ảnh hưởng môi trường, an ninh trật tự... pháp nhân có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Đáng chú ý, hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm trên nền tảng thương mại điện tử với quy mô tiếp cận từ 500 người trở lên sẽ đối mặt mức án từ 5-10 năm tù.

Ngoài ra, tại Điều 317 dự thảo, Bộ Công an cũng đề xuất tăng nặng hình phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Những hành vi như sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm bị cấm, hoặc sử dụng động vật chết, nhiễm bệnh để chế biến thực phẩm... sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo đề xuất mới, người vi phạm có thể bị phạt từ 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng và chịu mức án tù tối thiểu từ 3 năm (so với mức 1 năm hiện hành). Khung hình phạt nhẹ nhất tăng từ 1-5 năm lên 3-7 năm, khung cao nhất từ 12-20 năm lên 15-20 năm.

Đáng lưu ý, so với luật hiện hành, dự thảo bỏ cụm từ "mà biết" trong mô tả hành vi phạm tội, đồng nghĩa với việc không cần chứng minh người vi phạm có nhận thức về tính nguy hiểm của chất cấm khi sử dụng trong thực phẩm.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.