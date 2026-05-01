Những 'trái đắng' của ngoại tình

Ngoại tình không chỉ để lại nỗi đau cho người bị phản bội. Có nhiều hậu quả dai dẳng hơn như việc bạn đời có con ngoài giá thú, hay bị nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục.

Ngoại tình mang tới nhiều hệ lụy dai dẳng cho người trong cuộc. Ảnh: Một cảnh trong phim Đêm tối cuối cùng ở Địa Cầu.

Một khoảnh khắc thỏa mãn ham muốn có thể để lại hậu quả cho nhiều thế hệ. Dù đã có nhiều biện pháp phòng tránh thai nhưng vẫn có nhiều vụ ngoại tình sản sinh ra những đứa trẻ như những bằng chứng sống cho mối quan hệ bất chính, khiến nỗi ô nhục của ai đó thêm đậm nét và gợi nhắc mãi mãi về chuyện đã xảy ra.

Một người bố đang nuôi không phải con ruột của mình đã tâm sự rằng: “Phần lớn thời gian tôi không nghĩ về chuyện đó. Đơn giản tôi chỉ là bố của con bé. Song, không tránh khỏi đôi khi tôi đau đớn biết rằng cô con gái mà tôi yêu thương hơn bất kỳ điều gì khác lại mang gen của cái gã tôi căm ghét”.

Còn đây là tâm sự của một người vợ biết chồng mình có con rơi: “Khi mới cưới, anh ấy bảo không muốn có con. Đến khi cả hai chúng tôi cùng muốn có con thì đã quá muộn, kể cả thụ tinh ống nghiệm cũng không thể. Thật đau đớn khi phải chấp nhận sự thật mình không thể có con, nhưng tôi đã nghĩ hai vợ chồng tôi có thể cùng nhau san sẻ nỗi đau này.

Rồi tôi phát hiện có một người phụ nữ trẻ không chỉ giúp anh ấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái mà còn tặng cho anh ta thứ tôi không thể tặng. Cô ấy đã gửi cho tôi ảnh siêu âm thai, dù anh ấy đã khẳng định sẽ không bỏ vợ. Tôi chấp nhận chuyện chồng ngoại tình, nhưng không thể chấp nhận đứa bé đó”.

Các vụ ngoại tình có thể đe dọa sức khỏe, thậm chí sinh mạng của những người trong cuộc. Ngày nay, chuyện yêu cầu người không chung thủy đi làm xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục đã trở nên bình thường. Điều đáng lưu ý, đôi khi việc xét nghiệm đã là quá muộn.

Hai anh Tim và Mike là một đôi. Khi biết Mike quan hệ bậy bạ với nhiều người khác, Tim rất tức giận và nói rõ với Mike rằng anh chỉ muốn mối quan hệ có hai người. Những ngày này, Tim đang sốt ruột chờ kết quả xét nghiệm máu của mình. Anh nói: “Chúng tôi luôn quan hệ tình dục an toàn.

Thế nên, tôi không thể chịu đựng nổi việc anh ấy quan hệ bậy bạ, đe dọa sức khỏe của anh ấy và cả của tôi. Lòng tôi cứ thắt lại mỗi khi nghĩ đến điều đó. Đến giờ, tôi vẫn không biết anh ấy có hối hận vì đã làm điều đó hay chỉ tiếc vì bị tôi phát hiện”.