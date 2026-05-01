Nội tình của ngoại tình

Tác giả đã dùng góc nhìn của một nhà tâm lý để phân tích thế giới tinh thần của những người sa chân vào ngoại tình. Câu chuyện hôn nhân và bí quyết để giữ lửa hạnh phúc gia đình cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Những 'trái đắng' của ngoại tình

  Thứ sáu, 1/5/2026 19:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngoại tình không chỉ để lại nỗi đau cho người bị phản bội. Có nhiều hậu quả dai dẳng hơn như việc bạn đời có con ngoài giá thú, hay bị nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục.

Ngoại tình mang tới nhiều hệ lụy dai dẳng cho người trong cuộc. Ảnh: Một cảnh trong phim Đêm tối cuối cùng ở Địa Cầu.

Ngoại tình có thể để lại nhiều hậu quả như mắc bệnh lây qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, có con ngoài giá thú, nuôi... nhầm con của người khác...

Một khoảnh khắc thỏa mãn ham muốn có thể để lại hậu quả cho nhiều thế hệ. Dù đã có nhiều biện pháp phòng tránh thai nhưng vẫn có nhiều vụ ngoại tình sản sinh ra những đứa trẻ như những bằng chứng sống cho mối quan hệ bất chính, khiến nỗi ô nhục của ai đó thêm đậm nét và gợi nhắc mãi mãi về chuyện đã xảy ra.

Một người bố đang nuôi không phải con ruột của mình đã tâm sự rằng: “Phần lớn thời gian tôi không nghĩ về chuyện đó. Đơn giản tôi chỉ là bố của con bé. Song, không tránh khỏi đôi khi tôi đau đớn biết rằng cô con gái mà tôi yêu thương hơn bất kỳ điều gì khác lại mang gen của cái gã tôi căm ghét”.

Còn đây là tâm sự của một người vợ biết chồng mình có con rơi: “Khi mới cưới, anh ấy bảo không muốn có con. Đến khi cả hai chúng tôi cùng muốn có con thì đã quá muộn, kể cả thụ tinh ống nghiệm cũng không thể. Thật đau đớn khi phải chấp nhận sự thật mình không thể có con, nhưng tôi đã nghĩ hai vợ chồng tôi có thể cùng nhau san sẻ nỗi đau này.

Rồi tôi phát hiện có một người phụ nữ trẻ không chỉ giúp anh ấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái mà còn tặng cho anh ta thứ tôi không thể tặng. Cô ấy đã gửi cho tôi ảnh siêu âm thai, dù anh ấy đã khẳng định sẽ không bỏ vợ. Tôi chấp nhận chuyện chồng ngoại tình, nhưng không thể chấp nhận đứa bé đó”.

Các vụ ngoại tình có thể đe dọa sức khỏe, thậm chí sinh mạng của những người trong cuộc. Ngày nay, chuyện yêu cầu người không chung thủy đi làm xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục đã trở nên bình thường. Điều đáng lưu ý, đôi khi việc xét nghiệm đã là quá muộn.

Hai anh Tim và Mike là một đôi. Khi biết Mike quan hệ bậy bạ với nhiều người khác, Tim rất tức giận và nói rõ với Mike rằng anh chỉ muốn mối quan hệ có hai người. Những ngày này, Tim đang sốt ruột chờ kết quả xét nghiệm máu của mình. Anh nói: “Chúng tôi luôn quan hệ tình dục an toàn.

Thế nên, tôi không thể chịu đựng nổi việc anh ấy quan hệ bậy bạ, đe dọa sức khỏe của anh ấy và cả của tôi. Lòng tôi cứ thắt lại mỗi khi nghĩ đến điều đó. Đến giờ, tôi vẫn không biết anh ấy có hối hận vì đã làm điều đó hay chỉ tiếc vì bị tôi phát hiện”.

Esther Perel/ Sài Gòn Books & NXB Văn hóa-Văn nghệ

    Đọc tiếp

    Truyen thuyet ve nguoi phat minh ra dau gia sach hinh anh

    Truyền thuyết về người phát minh ra đấu giá sách

    3 giờ trước 20:05 1/5/2026

    0

    Năm 1952, người đại diện văn học Scott Meredith đã làm một điều không tưởng: gửi cùng một bản thảo đến nhiều nhà xuất bản cùng một lúc, từ đó phát minh ra đấu giá sách.

    Ky nghi nay ban doc sach gi? hinh anh

    Kỳ nghỉ này bạn đọc sách gì?

    5 giờ trước 18:00 1/5/2026

    0

    Kỳ nghỉ dài ngày là dịp để thả mình vào trang sách. Tri Thức - ZNews trân trọng giới thiệu một số ấn phẩm thú vị ra mắt trong thời gian qua.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

