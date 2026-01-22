Những phát biểu đáng chú ý tại Đại hội XIV

|
Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng ủy Chính phủ trình bày tham luận tại Đại hội Đảng XIV, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ Nhân dân là mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước”.
Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình khẳng định cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo ra hiệu quả thực chất, nâng cao năng lực vận hành của hệ thống chính trị và mở ra dư địa phát triển mới. Theo ông, tinh thần đổi mới phải tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, triển khai đồng bộ từ trên xuống dưới, Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng, thể hiện rõ qua phương châm hành động: “Sáng báo cáo, trưa ra kết luận, chiều thực hiện”.
Trình bày tham luận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nhấn mạnh vai trò then chốt của kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông khẳng định: “Lãnh đạo mà không kiểm tra là không lãnh đạo”. Ông cho rằng kiểm tra chỉ thực sự sắc bén khi cấp ủy, nhất là người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, làm gương và dám chạm vào những “mảng tối”, những “pháo đài” tưởng chừng bất khả xâm phạm.
Trình bày tham luận “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, cho rằng công tác chính trị, tư tưởng phải “đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công”. Ông nhấn mạnh yêu cầu tiên phong định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển và chuyển hóa đường lối của Đảng thành nhận thức tự giác, hành động cụ thể, hiệu quả.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để Việt Nam bứt phá, thoát bẫy thu nhập trung bình. Ông nêu mục tiêu: “Từ chỗ thiếu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chúng ta sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn”.
"Phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở 'bê tông hóa' mà phải chuyển sang 'thông minh hóa' và 'xanh hóa'. Hạ tầng phải đi trước mở đường, tạo ra không gian phát triển mới, động lực mới, và giá trị mới", Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ tại Đại hội XIV. Theo ông, để góp phần hiện thực hóa ba đột phá chiến lược được đề ra trong văn kiện, hạ tầng cần được quy hoạch bài bản, huy động hiệu quả các nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính Đảng và tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Theo bà, việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật cần gắn chặt với thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; mọi quyết sách phải là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” và đích đến là sự hài lòng, niềm tin của người dân.
Đồng chí Hà Thị Nga - Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nêu rõ: "Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm 'lấy dân làm gốc', gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động".
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phân tích vai trò ngày càng trung tâm của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển đất nước. Đây là trụ cột cấu trúc của năng lực quốc gia, đồng hành cùng kinh tế, chính trị, xã hội và tạo lợi thế dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh toàn diện về tri thức, đổi mới sáng tạo và các giá trị văn hóa.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết ngành tài chính sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động để hoàn thiện thể chế tài chính, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% giai đoạn 2026-2030, hướng tới thu nhập cao vào năm 2045. Một trong những giải pháp được đề ra là: "Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời xác định phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, có chính sách hỗ trợ, phát triển, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã".
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chia sẻ Đảng bộ Thủ đô đang quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần “6 dám”, đề cao vai trò người đứng đầu, không né tránh việc khó. Tinh thần này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đà bứt phá cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Tiếp nối định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và con người, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển hài hòa và lan tỏa. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới một “thành phố toàn cầu đáng sống”, nơi tăng trưởng gắn liền với chất lượng cuộc sống và niềm tin của người dân. Theo chương trình cập nhật, ngày 22/1, Đại hội XIV bước sang ngày làm việc thứ ba; ngày 23/1, đại hội bế mạc.