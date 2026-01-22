Những phát biểu đáng chú ý tại Đại hội XIV

"Phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở 'bê tông hóa' mà phải chuyển sang 'thông minh hóa' và 'xanh hóa'. Hạ tầng phải đi trước mở đường, tạo ra không gian phát triển mới, động lực mới, và giá trị mới", Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ tại Đại hội XIV. Theo ông, để góp phần hiện thực hóa ba đột phá chiến lược được đề ra trong văn kiện, hạ tầng cần được quy hoạch bài bản, huy động hiệu quả các nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt.