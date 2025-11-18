Những người cần đi khám gan sớm và thường xuyên

Nếu không phải do nhiễm virus hoặc do di truyền, người bệnh thường bắt đầu khởi phát bệnh với tình trạng gan nhiễm mỡ, sau đó dẫn đến viêm gan, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

Bệnh gan không được điều trị, có thể gây tổn thương không thể phục hồi.

Gan là một cơ quan quan trọng trong cơ thể, giúp tiêu hóa thức ăn, dự trữ năng lượng và loại bỏ độc tố. Có nhiều loại bệnh gan, bao gồm viêm gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan, xơ gan và suy gan. Mỗi tình trạng này có những triệu chứng riêng.

Những người cần khám gan sớm

Có nhiều loại bệnh gan, bao gồm viêm gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan, xơ gan và suy gan. Mỗi tình trạng này có những triệu chứng riêng. Bệnh gan không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng qua các triệu chứng có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được.

Chính vì vậy, việc thăm khám bệnh sớm là quan trọng. Những người cần thăm khám gan sớm là

Những người có nguy cơ bị viêm gan siêu vi B

Nếu trong gia đình có người có tiền sử viêm gan virus B, C thì bạn cần đi khám và theo dõi gan thường xuyên. Đồng thời, khi cảm thấy mệt mỏi, đau tức hạ sườn phải, tiểu vàng… thì nên kiểm tra chức năng gan để được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, nếu chưa bị viêm gan, bạn có thể chích ngừa để phòng bệnh cho mình.

Những người mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C

Viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Do đó, những trường hợp mắc viêm gan B hoặc viêm gan C cần đi thăm khám và theo dõi gan thường xuyên, đồng thời tích cực điều trị để có được lá gan khỏe mạnh trở lại.

Những người thường xuyên uống rượu bia

Những người thường xuyên sử dụng rượu bia không kiểm soát không chỉ có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, dạ dày, mà các bệnh lý liên quan đến gan cũng cao hơn nhiều so với những người không uống rượu bia.

Chẩn đoán và điều trị sớm giúp làm chậm tiến triển bệnh gan và thậm chí có thể đảo ngược tổn thương gan.

Nếu đã phát hiện viêm gan do rượu bia, bạn cần kiêng hoàn toàn để việc điều trị đạt hiệu quả.Dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề

Vàng da và vàng mắt: Dấu hiệu điển hình nhất khi gan không thể loại bỏ bilirubin khỏi máu. Lưu ý, dấu hiệu này có thể khó nhận biết hơn trên làn da tối màu.

Đau và sưng bụng: Đặc biệt là vùng bụng trên bên phải, có thể do gan bị viêm hoặc sưng. Sưng bụng cũng có thể do tích tụ dịch (cổ trướng).

Sưng phù chân và mắt cá chân: Do gan giảm sản xuất albumin, dẫn tới tích tụ dịch.

Ngứa da: Ngứa dai dẳng không rõ nguyên nhân cho thấy gan không loại bỏ được độc tố.

Nước tiểu sẫm màu: Dấu hiệu gan gặp khó khăn trong xử lý bilirubin.

Phân màu nhạt: Có thể do gan không sản xuất đủ mật.

Mệt mỏi kéo dài: Dấu hiệu rất phổ biến khi gan tổn thương.

Buồn nôn hoặc nôn: Xuất hiện thường xuyên có thể liên quan đến bệnh gan.

Chán ăn: Mất cảm giác thèm ăn là dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Dễ bầm tím: Do suy giảm khả năng đông máu khi gan tổn thương.

Khi nào cần liên hệ với bác sĩ?

Nếu bệnh gan không được điều trị, bệnh gan có thể gây tổn thương không thể phục hồi và dẫn tới suy gan. Do vậy, với những người có biểu hiện mắc bệnh gan hay liên quan đến lối sống không lành mạnh, lạm dụng bia rượu....nên đến gặp bác sĩ khi có các triệu chứng sau

Đau bụng không dứt, đặc biệt vùng gan

Mệt mỏi cực độ

Sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân

Bụng sưng to quá mức (cổ trướng)

Khó thở

Nôn ra máu (nguy cơ vỡ tĩnh mạch thực quản hoặc dạ dày)

Đi ngoài ra máu, phân đen hoặc có máu tươi

Bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm như chức năng gan, sinh thiết gan, siêu âm, CT hoặc MRI để xác định bệnh. Chẩn đoán và điều trị sớm giúp làm chậm tiến triển bệnh và thậm chí có thể đảo ngược tổn thương gan.