Những nạn nhân 'hai mặt' trong trại lừa đảo ở Campuchia

Ông Ok Hae-shil, nhà truyền giáo Hàn Quốc đã sống 14 năm tại Campuchia, cho biết nhiều người được giải cứu từng chủ động tham gia, thậm chí quay lại để tuyển mộ và bán bạn bè cho các băng nhóm tội phạm.

64 công dân Hàn Quốc trở về nước ngày 18/10 sau khi được đưa khỏi các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Reuters.

Từ kinh nghiệm của bản thân, nhà truyền giáo Ok Hae-shil khẳng định không phải tất cả "nạn nhân" được đưa khỏi các khu phức hợp lừa đảo đều là “người vô tội”.

“Có những người chủ động tìm đến đây vì muốn kiếm tiền nhanh, họ nghĩ rằng ai bị lừa đảo, bị mất sạch tiền cũng không phải chuyện của họ. Có những người chủ động tìm đến đây để nắm vai trò quản lý hoặc điều hành trong trung tâm lừa đảo”, ông Ok cho hay.

Theo Liên Hợp Quốc, các trung tâm lừa đảo xuất hiện tại một số quốc gia Đông Nam Á từ sau đại dịch Covid-19. Những đường dây này thu về lợi nhuận bất chính lên tới hàng tỷ USD mỗi năm, chủ yếu thông qua các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Ông Ok Hae-shil và các cộng sự từng nỗ lực hỗ trợ một số thanh niên Hàn Quốc hồi hương sau khi họ thoát khỏi các trung tâm lừa đảo. Nhưng điều ông không thể ngờ là sau đó, những người này quay trở lại Campuchia cùng bạn bè, để bán bạn bè cho các băng nhóm lừa đảo.

"Sau chiến dịch truy quét mạnh tay lần này, những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo sẽ tạm ẩn mình hoặc di chuyển sang quốc gia khác xây dựng trụ sở mới. Những thách thức từ vấn nạn bắt cóc, buôn người và tội phạm mạng sẽ không thể nhanh chóng xử lý triệt để", ông Ok nhận định.

Ông cũng cho rằng một phần vấn đề nằm ở căn nguyên trong xã hội. "Nếu thanh niên có thể tìm được việc làm, nhận được đồng lương xứng đáng với trình độ và công sức lao động, họ đã không sa bẫy việc nhẹ, lương cao", ông Ok nói.

Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang ráo riết thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân tại Campuchia và phối hợp với Chính phủ Campuchia để ngăn chặn tội phạm mạng.

Trong 64 người Hàn Quốc vừa được hồi hương từ Campuchia, có không ít người đã chủ động tham gia các đường dây lừa đảo. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh truy vết, xóa bỏ khẩn cấp các quảng cáo việc làm trái phép trên mạng, chặn đứng khả năng công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ ra nước ngoài.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra lệnh cấm công dân Hàn Quốc đến một số khu vực nhiều nguy cơ tại Campuchia, đồng thời cử lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia làm công tác bảo hộ công dân.

Trong ngày 18/10, 64 công dân Hàn Quốc đã được hồi hương. Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết nhiều người trong số này là nghi phạm chủ động tham gia các đường dây tội phạm mạng. Vì vậy, họ bị nhà chức trách Campuchia trục xuất. Ngay khi về Hàn Quốc, những người này sẽ bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Nhà chức trách Hàn Quốc ước tính hiện vẫn còn hơn 1.000 công dân Hàn Quốc đang ở trong các trung tâm lừa đảo tại Campuchia. Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong việc truy quét các trung tâm lừa đảo và tội phạm mạng.