Những 'mọt sách' điển hình trong thế giới văn học

Hermione Granger trong Harry Potter: Hermione Granger là một trong những nhân vật điển hình nhất mọi thời đại nhờ sự nổi tiếng của loạt truyện Harry Potter của J.K. Rowling. Bản thân Hermione cũng là một cô nàng "mọt sách", đã dành hàng giờ trong thư viện ở Hogwarts. Ngay cả khi đi đâu đó, cô nàng vẫn nhét cả đống sách vào chiếc túi nhỏ xíu của mình. Hermione thường bị chế giễu vì quá ham đọc sách nhưng chính sở thích này của cô đã giúp Harry và Ron nhiều lần thoát khỏi rắc rối. Cô gái này có thể không sinh ra trong một gia đình phù thủy, nhưng kiến ​​thức của cô ấy còn nhiều hơn 99% thế giới phù thủy. Ảnh: Reddit.