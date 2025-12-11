Những 'mọt sách' điển hình trong thế giới văn học

|
Hermione Granger trong Harry Potter: Hermione Granger là một trong những nhân vật điển hình nhất mọi thời đại nhờ sự nổi tiếng của loạt truyện Harry Potter của J.K. Rowling. Bản thân Hermione cũng là một cô nàng "mọt sách", đã dành hàng giờ trong thư viện ở Hogwarts. Ngay cả khi đi đâu đó, cô nàng vẫn nhét cả đống sách vào chiếc túi nhỏ xíu của mình. Hermione thường bị chế giễu vì quá ham đọc sách nhưng chính sở thích này của cô đã giúp Harry và Ron nhiều lần thoát khỏi rắc rối. Cô gái này có thể không sinh ra trong một gia đình phù thủy, nhưng kiến thức của cô ấy còn nhiều hơn 99% thế giới phù thủy. Ảnh: Reddit.
|
Josephin March trong Little Women: Josephine "Jo" March là một trong bốn chị em gái nhà March. Cô là người mà cha cô gọi là "con trai Jo", là người cá tính so với các cô gái ở New England những năm 1860. Jo thích đọc sách, yêu sách và thích viết lách. Cô viết kịch cho các em gái mình biểu diễn. Cô trân trọng những bản thảo mà cha mình tặng và ấp ủ ước mơ trở thành một nhà văn. Tình yêu sách của Jo thậm chí còn theo cô đến tận khi trưởng thành, khi cô kết hôn với một học giả và trở thành nhà văn. Ảnh: Medium.
|
Elizabeth Bennet trong Kiêu hãnh và Định kiến: Elizabeth chưa bao giờ có thời gian cho những hoạt động phù phiếm mà phụ nữ thời đó thường làm. Thay vào đó, cô thích dành thời gian cho việc đọc sách và trau dồi kiến thức. Dĩ nhiên, điều này không hề có lợi cho triển vọng hôn nhân của cô và mẹ Elizabeth tuyệt vọng. Nhưng Elizabeth tìm kiếm một cuộc sống chân thực với những người cô thực sự yêu thương thay vì hôn nhân vì địa vị xã hội. Cô là một trong những người tiên phong của phong trào nữ quyền, nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng nhất là những gì chúng ta nghĩ, chứ không phải quần áo chúng ta mặc hay những buổi khiêu vũ chúng ta tham dự. Ảnh: WordPress.
|
Belle và Quái vật trong Người đẹp và Quái vật: Belle trong Người đẹp và Quái vật tìm thấy niềm an ủi và phiêu lưu trong sách. Niềm đam mê văn học của Belle giúp cô nhìn xa hơn vẻ bề ngoài, tìm thấy vẻ đẹp bên trong và thách thức những quy ước dành cho phụ nữ cùng thời. Ngay cả nhân vật Quái vật cũng thể hiện khía cạnh trí thức của mình với thư viện sách đồ sộ. Bước ngoặt dẫn đến chuyển biến tâm lý quan trọng giữa hai nhân vật chính là lúc gã Quái vật đưa Belle tới thăm thư viện nguy nga với hàng nghìn cuốn sách của mình. Ảnh: Disney.
|
Cath Avery trong Fangirl: Cath là một trong những mọt sách chính hiệu, và không có gì ngạc nhiên khi cô ấy là một fangirl cuồng nhiệt. Cô ấy là một fan cuồng nhiệt của bộ truyện Simon Snow và thậm chí còn tự viết truyện fanfic dựa trên bộ truyện này. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Cath tại trường đại học như một mọt sách nhút nhát trong khi chị gái sinh đôi của cô lại sống rất sung túc. Trái ngược với chị gái mình, Cath thích bầu bạn với các nhân vật hư cấu trong sách hơn là người thật và là hiện thân của người hướng nội. Ảnh: Etsy.
|
Lisa Simpson trong The Simpsons: Lisa là một nhân vật dễ đồng cảm và truyền cảm hứng. Cô là người thông minh nhất trong gia đình và tài năng ở nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, Lisa cũng là một mọt sách đích thực, yêu thích thư viện và sách vở, chỉ muốn ngồi yên lặng đọc sách trong khi gia đình cô thì lại không hiểu điều đó. Trên tay cô nàng thường xuyên cầm những tựa sách nổi tiếng như Chùm nho thịnh nộ, Moby Dick, 451 độ F, Ông già và Biển cả... Ảnh: Tenor.
|
Tyrion Lannister từ A Song of Ice and Fire: Tyrion Lannister sống trong một thế giới nguy hiểm, nơi chiến tranh bùng nổ và gươm giáo va chạm. Tuy nhiên, sinh ra là một người lùn, Tyrion chưa bao giờ là bậc thầy về kiếm thuật, thay vào đó, anh là bậc thầy về ngôn từ. Trong khi những người xung quanh tự hào về tài kiếm thuật của mình, Tyrion đã giành được vị trí là một trong những nhân vật quan trọng và thông minh nhất trong loạt truyện A Song of Ice and Fire bằng cách sử dụng kiến thức mà anh thu thập được từ những trang sách. Tyrion Lannister nổi tiếng với câu nói "Trí tuệ của ta là vũ khí của ta". Ảnh: Inverse.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.