Những mẩu giấy note đẫm nước mắt của TikToker Anh Mặt Vuông

Với những cuốn sách khó nhằn như Phía Tây không có gì lạ hay sách có hàm lượng kiến thức cao như Lược sử loài người, Minh Tân thường dùng một cuốn sổ riêng để ghi chú Việc cặm cụi ghi nhớ từng kiến thức vừa tiếp thu giúp anh không bị quên nội dung vừa đọc. Nhiều khi, "Anh Mặt Vuông" còn tổ chức những buổi thuyết trình nhỏ về nội dung sách với bạn bè, đó là cách giúp anh nhớ lâu hơn.