Bên trong không gian trải nghiệm BĐS bị nhầm là 'thư viện khổng lồ'

Việc không gian trải nghiệm bất động sản trưng bày sách mô hình dấy lên những tranh luận trên mạng xã hội, trong cộng đồng yêu sách. Có ý kiến cho rằng nên thay những "mô hình rỗng tuếch" này bằng sách thật. Tranh luận cũng xoay quanh việc không gian này có “đạo nhái” Starfield Library hay không, liệu việc sử dụng sách mô hình có phù hợp với hình ảnh một “không gian tri thức” hay không.