Nhà sách trang hoàng rực rỡ đón Trung thu

Ngoài trang trí không gian hiệu sách, Nhã Nam cũng đang tổ chức các hoạt động online dịp Trung thu, trong đó có cuộc thi làm thơ và vẽ tranh Trung thu mang tên "Kể chuyện dưới trăng". Cuộc thi khuyến khích các bạn nhỏ sáng tác thơ rồi vẽ minh họa cho bài thơ của mình. Đồng thời, đại diện Nhã Nam cho biết đơn vị cũng trang trí "Hội sách Chào thu" sắp diễn ra theo chủ đề Trung thu.