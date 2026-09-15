Đối thủ đáng gờm trong 'cuộc đua' bánh trung thu

Dịp Trung Thu, các đơn vị xuất bản và nhà sách Việt Nam thử nghiệm cách đưa nội dung sách vào những sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm mới.

Một hộp bánh trung thu được thiết kế như quyển sách khổ lớn. Bên trong là một quyển tiểu thuyết Bố già của Mario Puzo và 4 chiếc bánh. Giá của sản phẩm khoảng 1 triệu đồng. Đó là sản phẩm được một công ty sách ở Việt Nam phát triển.

Không chỉ bán sách, nhiều đơn vị xuất bản - phát hành ở Việt Nam cũng phát triển sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm gắn với những dịp đặc biệt trong năm, tiêu biểu là mùa Trung thu.

Nhà sách bán bánh trung thu

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện các bên cho biết những hoạt động này gắn với việc mở rộng hệ thống sản phẩm, không gian và cách tiếp cận mới đối với nội dung từ sách. Mô hình này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng khai thác tài sản trí tuệ trong xuất bản, khi sách được kết nối với các sản phẩm văn hóa và giải trí khác.

“Bánh trung thu khắp nơi đều bán, chúng tôi không bán bánh để cạnh tranh thuần túy. Hệ thống nhà sách tập trung bán sản phẩm gắn với ý nghĩa văn hóa và liên kết với các nhóm hàng tại nhà sách”, bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ cuối tháng 8, FAHASA đã đưa bánh cùng các sản phẩm liên quan đến Trung thu, sách theo chủ đề và mặt hàng dành cho trẻ em vào nhóm hàng theo mùa. Theo bà Phạm Thị Hóa, cách làm này dựa trên hệ thống sản phẩm và tệp khách hàng vốn có của nhà sách. Bên cạnh kinh doanh, FAHASA tổ chức các hoạt động đọc sách, làm lồng đèn và sinh hoạt dành cho thiếu nhi trong dịp lễ.

Hộp quà và bánh trung thu được bày bán ở FAHASA. Ảnh: Facebook.

Cách làm này đặt bánh Trung thu vào cùng hệ sinh thái với sách và các sản phẩm phục vụ gia đình. Nhà sách, tất nhiên, là điểm bán sách nhưng đồng thời trở thành nơi phụ huynh tìm mua quà, đồ chơi và sản phẩm cho trẻ trong dịp lễ.

Một ví dụ là sản phẩm kết hợp bánh trung thu với sách Bố già của Mario Puzo do Đông A thực hiện. Hộp bánh được thiết kế như quyển sách với giá hơn 1 triệu đồng. Trong đó bao gồm một quyển sách và 4 chiếc bánh trung thu.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc điều hành Đông A, cho biết việc chọn Bố già xuất phát từ vị trí của tác phẩm trong văn học và điện ảnh. “Đây là một tác phẩm kinh điển của Mario Puzo, có sức ảnh hưởng lớn trong văn học và điện ảnh. Việc phát triển sản phẩm từ tiểu thuyết là cách chúng tôi lan tỏa câu chuyện và giá trị của tác phẩm sang một hình thức tiếp cận khác”, bà cho biết.

Hộp quà trung thu bao gồm một quyển tiểu thuyết và 4 chiếc bánh được giới thiệu trong mùa trung thu. Ảnh: Facebook.

Ngành xuất bản mở rộng không gian đọc dịp Trung thu

Bên cạnh việc đưa bánh Trung thu vào danh mục sản phẩm, các đơn vị trong ngành xuất bản cũng tăng cường những hoạt động gắn sách với thiếu nhi, gia đình và văn hóa truyền thống.

Nhà xuất bản (NXB) Trẻ dự kiến phát hành Kể chuyện lễ hội - Tết Trung thu, dành cho trẻ từ 6 tuổi. Cuốn sách giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa của Trung thu cùng những hình ảnh quen thuộc như lồng đèn, tò he, mặt nạ giấy bồi, múa lân, rước đèn và phá cỗ. Đây là một phần trong dòng sách về lễ hội, qua đó giúp trẻ tiếp cận các tập tục truyền thống bằng hình thức đọc phù hợp với lứa tuổi.

Trong khi đó, NXB Kim Đồng tổ chức các buổi livestream “Kể chuyện đêm trăng”, giới thiệu sách thiếu nhi về Tết Trung thu, truyện cổ tích Việt Nam và văn hóa dân gian. Hình thức phát hành này đưa hoạt động giới thiệu sách lên nền tảng trực tuyến, nơi phụ huynh và trẻ có thể tiếp cận nội dung ngay tại nhà.

Những trò chơi, món ăn gắn liền với trung thu truyền thống được tái hiện ở Đường sách TP.HCM. Ảnh: Đường sách TP.HCM/Facebook.

Các hoạt động khuyến đọc cũng được triển khai theo hướng khuyến khích gia đình cùng tham gia. Công ty sách TIMES tổ chức chương trình “Trăng tròn kể chuyện”, dành ngân sách 50 triệu đồng cho hoạt động tặng và hỗ trợ sách trong chương trình Tủ Sách Gia Đình. Trọng tâm của chương trình là việc cha mẹ đọc sách cùng con, thay vì chỉ mua sách như một món quà dịp lễ.

Ở không gian công cộng, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức “Vui hội Trăng rằm 2026” cho thiếu nhi và gia đình, kết hợp kể chuyện, làm lồng đèn, làm bánh, văn nghệ, rước đèn và phá cỗ. Những hoạt động này đặt sách và thư viện trong mối liên hệ rộng hơn với sinh hoạt văn hóa, tạo cơ hội để trẻ tiếp cận truyền thống qua trải nghiệm trực tiếp.

Đường Sách TP.HCM cũng phối hợp tổ chức chương trình “Mừng sinh nhật cùng Sách” với chủ đề “Những vì sao sáng”. Bên cạnh câu chuyện “Sự tích Chú Cuội cung trăng”, chương trình có trò chơi và hoạt động Trung thu dành cho trẻ em, đồng thời kết hợp chúc mừng sinh nhật các bạn nhỏ trong tháng 9. Đây là hoạt động miễn phí, hướng đến việc đưa trẻ và gia đình đến gần sách, văn hóa đọc và truyện dân gian Việt Nam.

Những hoạt động trên cho thấy mùa Trung thu đang trở thành dịp để ngành xuất bản mở rộng cách tiếp cận độc giả nhỏ tuổi. Sách được phát hành theo chủ đề lễ hội đồng thời được đưa vào các chương trình kể chuyện, livestream, hoạt động gia đình và không gian văn hóa cộng đồng.