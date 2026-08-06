Bánh Trung thu lấy cảm hứng từ tiểu thuyết 'Bố già'

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển "Bố già", một đơn vị giới thiệu hộp thiết kế quà Trung thu kết hợp sách và bánh, hướng đến những người yêu văn học.

Ảnh thiết kế hộp quà Trung thu gồm một quyển sách và 4 phần bánh, của một đơn vị trong ngành sách. Ảnh: FBĐA.

Tiểu thuyết Bố già (The Godfather) của nhà văn Mario Puzo trở thành cảm hứng cho một hộp quà trong mùa Trung thu năm nay.

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách mới đây công bố bộ quà gồm một quyển sách Bố già phiên bản Trung thu, bốn bánh trung thu và một postcard chủ đề The Godfather. Theo đơn vị thực hiện, cuốn sách do dịch giả Nguyễn Minh chuyển ngữ, họa sĩ Art Werger minh họa, dày 652 trang.

Sản phẩm có thiết kế "sách nằm trong sách". Hộp quà bên ngoài được tạo hình như một cuốn sách. Bên trong là khay đựng bánh và cuốn Bố già được thiết kế riêng cho dịp Trung thu. Sau khi sử dụng, phần hộp có thể được lưu giữ trên giá sách như một vật phẩm sưu tầm.

Theo giới thiệu, ý tưởng của hộp quà lấy cảm hứng từ các chủ đề về gia đình, lòng trung thành và sự gắn kết trong tiểu thuyết Bố già, kết hợp với không khí đoàn viên của Tết Trung thu.