Trung thu từ thành thị tới nông thôn qua trang sách

Sách tranh "Thu treo vầng trăng đỏ lựng" mượn rằm tháng Tám để tái hiện chuyển động của thiên nhiên, còn "Chung cư chia Trung thu" khắc họa một lễ hội của đoàn viên và chia sẻ.

Hai tác phẩm sách tranh Thu treo vầng trăng đỏ lựng và Chung cư chia Trung thu do Slowbooks và NXB Hà Nội phát hành. Ảnh: Slowbooks.

Hai cuốn sách tranh Thu treo vầng trăng đỏ lựng (Quỳnh Hương - Hương Anh, dành cho độ tuổi 3+) và Chung cư chia Trung thu (Quỳnh Hương - Hoàng Anh - Noh.A, dành cho độ tuổi 4+) khắc họa trải nghiệm gắn bó cùng thiên nhiên ở làng quê lẫn sự ấm áp trong cộng đồng thành thị, tạo nên chân dung một mùa Tết cổ truyền chan hòa và ý nghĩa.

Lễ hội của con người trong thiên nhiên đất trời

Thu treo vầng trăng đỏ lựng là cuộc đối thoại giữa mẹ và “tớ” - bé gái nhân vật chính. Chữ và lời song song kể lại hành trình quan sát thiên nhiên vươn nở, mùa màng bội thu và cách mà con người ở nông thôn mừng thành quả đến ngày thu hoạch. Mở đầu bằng hình ảnh những cây vừng (mè đen) bắt đầu ươm mầm đến lúc hái được, nhân vật chính quan sát trong khu vườn mùa thu bao thứ đã sẵn sàng để đem về nhà: đậu, rau, bồ kết. Xuyên suốt câu chuyện, em được nuôi dưỡng trong vòng tay thiên nhiên.

Về nhà, mẹ phơi những cây trái vừa hái, cũng vừa lúc trăng lên, xóm làng tề tựu đón Trung thu bằng các hoạt động truyền thống: làm bánh, nấu chè, làm lồng đèn, gọt trái cây, làm chó bưởi. Xong việc, đám trẻ nối đuôi rước đèn, băng đồng đến đình làng phá cỗ. Từng món đồ chơi, như cái đầu lân trong cuốn sách này, cũng phản ánh tinh thần “thân thiện với thiên nhiên” vì làm từ các vật liệu truyền thống hoặc tái chế.

Trích sách tranh thơ Thu treo vầng trăng đỏ lựng.

Trăng treo cao soi giấc ngủ đêm rằm, niềm vui ngày Trung thu như quả hồng đỏ lựng. Sớm mai, cô bé thức giấc và nhận ra mùa thu vẫn tiếp diễn mà không phải là một khoảnh khắc thoáng qua.

Câu chuyện khép lại với biến chuyển tâm lý của nhân vật chính: Nếu suốt những trang từ đầu đến gần cuối lặp lại vai trò đối thoại giữa mẹ và em bé, em bé luôn lắng nghe lời “Mẹ bảo” rồi mới “Tớ thấy”, thì đến những trang sau cùng đổi thành: “Tớ bảo mẹ là mùa thu của tớ”, còn “Mẹ thấy tớ là mặt trăng nhỏ bé của mẹ”.

Không đơn thuần là câu chuyện chủ đề thiên nhiên, mà trên hết, Thu treo vầng trăng đỏ lựng mượn hình ảnh Trung thu để nói về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, về tình cảm gia đình và mối dây gắn kết cộng đồng.

Một câu chuyện đoàn viên theo kiểu mới

Trái ngược với Thu treo vầng trăng đỏ lựng, Chung cư chia Trung thu lấy bối cảnh thành thị. Câu chuyện diễn ra ở một góc nhỏ thành phố, ở đó có chung cư mà gia đình bé trai nhân vật chính sinh sống cùng các cư dân khác. Năm nào chung cư cũng có truyền thống cùng nhau phá cỗ. Tuy nhiên, năm nay cậu bé nhân vật chính thấy ba mẹ và mọi người chuẩn bị nhiều hơn hẳn các năm trước nên đâm tò mò. Hành trình đón Trung thu của cả chung cư đi dừng chân ở Trại trẻ mồ côi Niềm Vui, Viện dưỡng lão Ủi An, Xóm San Sẻ, Phố Nắm Bàn Tay, Trạm cứu hộ Tình Yêu.

Từng khung cảnh là một mảnh ghép, mang theo hơi thở và nhịp sống riêng. Đến trang cuối cùng, độc giả nhí sẽ phát hiện bức tranh khổ A2 mở ra tái hiện các điểm đến mà cư dân Chung Cư vừa đi qua. Hóa ra, đi qua bao chốn cũng chỉ là một vòng tròn trong phố, nơi sự hiện diện của người này cũng tác động đến đời sống người kia.

Trích sách tranh Chung cư chia Trung thu. Nguồn: SlowBook.

Cuốn sách giải một bài toán tưởng như giản đơn mà không hề dễ trả lời: “Làm sao để thông qua quá trình đọc tự nhiên, trẻ em hiểu được ta và một người sống cách ta vài con phố, vài dãy nhà hóa ra vẫn ở trong một vòng tròn kết nối và tương tác lẫn nhau nhỉ?”.

Không chỉ là câu chuyện gia đình nhỏ tề tựu đón Tết Trung thu, Chung cư chia Trung thu là lời nhắn nhủ rằng lễ hội là dịp để gắn kết với cộng đồng xung quanh, thấu hiểu mối liên kết giữa ta và một người khác. Đoàn viên đôi khi là bước ra ngoài, nắm lấy tay của một ai đó, hiểu rộng là mái nhà chung, chứ không co cụm trong tổ ấm riêng.

Như đoạn kết trong cuốn sách:

“Đây là Trung thu đầu tiên tớ được học phép chia kỳ lạ này. Thay vì đón đêm rằm bằng mâm cỗ thịnh soạn như mọi năm, tớ học được cách chia Trung thu ra thành những mẩu nhỏ. Có những phần quà nếu chỉ dành cho một mình tớ thì quả thực quá nhiều. Nhưng vì san ra cho tất cả, nên vừa vặn cho tất cả mọi người, mọi loài, ở mọi nơi...

...trong đó có cả tớ!

Trung thu là của chung, tròn trịa hệt như một chiếc bánh nướng, thơm phức như một quả hồng và ấm cúng như vầng trăng đêm rằm. Trung Thu vừa vặn cho tất cả mọi người.”