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Vị CEO đặt mục tiêu 'điên rồ' cho Unilever

  • Thứ ba, 22/9/2026 14:17 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Khi Paul Polman tiếp quản công ty, ông đã tuyên thệ Unilever sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải ra môi trường vào năm 2020, đồng thời tăng gấp đôi quy mô doanh nghiệp.

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Paul Polman đảm nhận vai trò CEO của Unilever vào năm 2009. Ảnh minh họa: Unilever.

Paul Polman, CEO của Unilever, từng nghĩ đến việc trở thành một linh mục và dành cả đời mình để trở thành lãnh tụ tinh thần. Đây không phải điều gì quá ngạc nhiên; người đứng đầu hãng sản xuất hàng tiêu dùng lớn thứ ba thế giới này được biết đến là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu có lương tâm. Là một người Hà Lan có thân hình cao ráo, gương mặt phúc hậu và đôi mắt lấp lánh, ông là người đi đầu trong phong trào gìn giữ mục đích cao quý của doanh nghiệp.

Khi Polman tiếp quản công ty vào năm 2009, ông đã tuyên thệ Unilever sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải ra môi trường vào năm 2020, đồng thời tăng gấp đôi quy mô doanh nghiệp và giúp 1 tỉ người sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Những mục tiêu ấy rất nan giải, một số người còn nói chúng thật điên rồ, nhưng Polman tin vào những gì mà Jim Collins và Jerry Porras gọi là “những mục tiêu táo bạo và cao cả” (viết tắt là BHAG - big, hairy audacious goals). Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu bạn tin vào một điều gì đó, bạn phải chiến đấu cho nó và đủ can đảm ra những quyết định khó khăn đi kèm theo nó”.

Trong thâm tâm, Polman mong muốn đưa ra một dẫn chứng cụ thể về kinh doanh bền vững. Ví dụ, ông đã làm việc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon để xem xét liệu một tổ chức toàn cầu có thể hoạt động hiệu quả hơn như thế nào và giúp lập ra Diễn đàn Hàng Tiêu dùng; trong số nhiều tuyên bố, diễn đàn này đã đồng ý ngừng mua dầu cọ, giấy, đậu nành và thịt bò từ các khu vực rừng bất hợp pháp trước năm 2020.

“Chúng tôi đang cố gắng chứng minh rằng bạn có thể thành công như một doanh nghiệp, mà đồng thời vẫn cho giới tài chính thấy được rằng đây sẽ là một trong những động lực thúc đẩy lớn hơn cho các khoản đầu tư của họ”, Polman nói. “Chúng tôi đang lớn mạnh và giá cổ phiếu của công ty đang tăng trưởng tốt. Thế nên, chúng tôi đã giành được lòng tín nhiệm.

Càng củng cố mối liên kết đó và chứng minh nó cho mọi người thấy, chúng tôi càng có thể trở thành người khuấy động những điều tốt đẹp cho thế giới này. Thành công là thế”.

Polman đã gắn công ty đa quốc gia khổng lồ vào lý tưởng phục vụ một mục đích cao quý. “Công đoạn chuyển hóa sự bền vững thành chiến lược và mô hình hoạt động sẽ giúp ta mở ra những cánh cửa vượt xa trí tưởng tượng của con người”, ông nói thêm. “Ai sẽ từ chối bước trên hành trình ấy, ai sẽ từ chối bước lên đoàn tàu dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn?”.

Một mục đích cao quý, nếu được các nhà lãnh đạo liên tục quản lý, thực hiện và làm gương một cách nhất quán, có thể thúc đẩy các dự án của cá nhân và của tổ chức thông qua một “bàn tay vô hình” như một lợi ích cho xã hội.

Một công ty với một dự án có ý nghĩa như Unilever không được lập ra để “tiêu diệt đối thủ” hay “chiếm vị thế độc tôn”, mà để tạo ra giá trị kinh tế (cũng là giá trị con người) thông qua những sự trao đổi đôi bên cùng có lợi với khách hàng, nhân viên, cổ đông, bên cho vay, nhà cung cấp và các bên khác có liên quan.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Unilever Paul Polman Lãnh đạo Môi trường Khí thải Doanh nghiệp

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