Những mẩu giấy note đẫm nước mắt của một nhà sáng tạo nội dung số

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Dương Minh Tân (sinh năm 1999) là chủ nhân của kênh TikTok Anh Mặt Vuông với hơn 1,2 triệu lượt theo dõi. Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian, anh từng là nhân viên bán ôtô và cộng tác viên sản xuất nội dung cho các diễn đàn.
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Dù sở hữu tủ sách gần 300 quyển, thói quen đọc sách của Minh Tân thực chất mới chỉ bắt đầu nghiêm túc từ một năm trước. Anh từng chỉ đọc ngẫu hứng, cho đến khi bị thu hút bởi thể loại trinh thám rồi chuyển dần sang văn học kinh điển, điển hình là tác phẩm Hai số phận.
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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh nói: "Với mình, đọc sách là một thói quen đổi đời. Nhờ nó, mình gần như được sống trong một thế giới mới. Trong mỗi chuyến công tác hay du lịch, mình luôn mang theo một cuốn sách và tự đặt quyết tâm phải hoàn thành toàn bộ tác phẩm. Thói quen này giúp hành trình của mình có thêm một mục tiêu rõ ràng, ý nghĩa nhưng không áp lực vì đó là điều mình thực sự mong muốn".
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Không chỉ đổi đời, Minh Tân còn cho rằng đọc sách là một thói quen "đổi đầu". Bởi quá trình này giúp anh thay đổi hoàn toàn tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống. Mỗi tác phẩm mở ra trước mắt anh là một góc khuất mới để thấu hiểu và cảm thông hơn với mọi mảnh đời ngoài xã hội, từ người già, trẻ nhỏ đến những con người bình thường nhất.
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Với những cuốn sách khó nhằn như Phía Tây không có gì lạ hay sách có hàm lượng kiến thức cao như Lược sử loài người, Minh Tân thường dùng một cuốn sổ riêng để ghi chú Việc cặm cụi ghi nhớ từng kiến thức vừa tiếp thu giúp anh không bị quên nội dung vừa đọc. Nhiều khi, "Anh Mặt Vuông" còn tổ chức những buổi thuyết trình nhỏ về nội dung sách với bạn bè, đó là cách giúp anh nhớ lâu hơn.
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Tác phẩm lấy đi nhiều nước mắt của Minh Tân là Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán. Những mẩu giấy note nhỏ được anh dán chi chít bên các phân cảnh đau đớn của nhân vật Mừng. Đây là tiểu thuyết nổi tiếng ca ngợi tinh thần bất khuất của đội thiếu niên trinh sát Trần Cao Vân, đánh thức lòng yêu nước của nhiều thế hệ độc giả.
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Dương Minh Tân dành riêng một góc ấm cúng trên giá sách để đặt ảnh của cha mẹ. Nhà sáng tạo nội dung 9X cho biết bản thân thuộc cung Cự Giải, sống tình cảm và là con một nên các tác phẩm về đề tài gia đình luôn chạm đến anh mạnh mẽ nhất. Làng quê Thừa Thiên - Huế trong Tuổi thơ dữ dội chính là quê ngoại và hình ảnh người mẹ tần tảo bán bún bò của Mừng cũng trùng khớp với mẹ anh ngoài đời.
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Bắt đầu học diễn xuất chuyên nghiệp, TikToker xem những trang sách đầy cảm xúc này là một "kho tàng". Mỗi khi cần diễn các phân cảnh nặng tâm lý, anh chỉ cần lục tìm ký ức từ những trang sách dán note để lấy tâm lý.
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Gần đây, bên cạnh việc sáng tạo những nội dung đời sống, thương mại, Minh Tân còn dành thời gian phát triển các nội dung về văn hóa đọc. "Khi đăng những video đầu tiên về sách, mình thực sự bất ngờ trước sự hưởng ứng lớn từ người xem, hơn 100.000 lượt xem cho video đầu tiên. Sự đón nhận nhiệt tình đó đã trở thành động lực to lớn giúp mình tiếp tục thực hiện các tập review sách tiếp theo", anh kể.
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Để sản xuất một video review sách, nhà sáng tạo tự mình lắp máy, căn chỉnh ánh sáng và thu âm ngay trong phòng riêng. Quy trình này tốn nhiều thời gian và anh phải xem lại file thô ít nhất 5 lần trước khi cắt dựng hoàn chỉnh.
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Trên chiếc kệ gỗ còn có những cuốn sách và ấn phẩm liên quan đến vũ trụ điện ảnh Marvel được xếp gọn gàng. Tân thừa nhận mình mua sách đôi khi vì quá say mê dù bản thân bận rộn đến mức nhiều cuốn vẫn chưa kịp bóc seal. Anh dành khoảng 1 tiếng vào mỗi buổi tối để đọc sách.
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Sau những giờ phút quay cuồng với công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, góc thư phòng tĩnh lặng chính là không gian riêng của Dương Minh Tân. Tại đây, anh đang ấp ủ chuỗi dự án mới mang tên "Tổng đài tư vấn về sách" để tiếp tục lan tỏa tình yêu chữ nghĩa đến giới trẻ.
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