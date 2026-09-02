Chiều cao của đàn ông hấp dẫn phụ nữ thế nào?

6 inch (khoảng 15 cm) chiều cao có giá trị tương đương với 175.000 đôla thu nhập trong thị trường hẹn hò.

Một người đẹp

Một nhóm nghiên cứu - Günter J. Hitsch, Ali Hortaçsu và Dan Ariely - đã phân tích dữ liệu của hàng ngàn người dùng dị tính trên một trang hẹn hò trực tuyến.

Mỗi người dùng trên trang này đều đăng ảnh cá nhân và các nhà nghiên cứu đã thuê cho một nhóm người khác để đánh giá mức độ hấp dẫn của họ dựa trên những bức ảnh đó, theo thang điểm từ 1 đến 10.

Với thang điểm này, các nhà nghiên cứu có thể định lượng mức độ hấp dẫn ngoại hình theo tiêu chuẩn thông thường của những người tham gia hẹn hò. Họ kiểm tra xem ngoại hình ảnh hưởng đến mức độ mong muốn của một người đến đâu. Họ đo lường mức độ đó dựa trên số tin nhắn tự nhiên mà một người nhận được cũng như tần suất tin nhắn của họ được hồi đáp.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng ngoại hình là quan trọng. Cực quan trọng.

Khoảng 30% mức độ thành công của một phụ nữ dị tính trên trang web này có thể được lý giải bằng ngoại hình của cô ấy. Phụ nữ dị tính có vẻ ít hời hợt hơn nam giới một chút, nhưng vẫn còn khá hời hợt. Đối với nam giới dị tính, khoảng 18% mức độ thành công có thể được giải thích bằng ngoại hình của họ. Hóa ra, đối với cả hai giới, vẻ đẹp ngoại hình là yếu tố dự đoán quan trọng nhất cho việc một người sẽ nhận được bao nhiêu tin nhắn từ các đối tác tiềm năng và mức độ phản hồi tin nhắn trên trang hẹn hò trực tuyến.

Hãy xếp phát hiện này vào danh mục “Quá rõ ràng rồi”, cũng như danh mục “Thấy chưa, tôi biết tỏng mà - mỗi khi ai đó bảo rằng ngoại hình không quan trọng thì trong thâm tâm họ vẫn coi trọng nó thôi, toàn nói điêu”.

Ngoại hình là yếu tố chi phối lên tình yêu ở mọi thời đại. Ảnh: Newsweek.

Một người cao ráo (nếu là đàn ông)

Nhóm nghiên cứu đã xem xét tác động của ngoại hình lên mức độ hấp dẫn của người tham gia hẹn hò, đồng thời cũng nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao. (Mỗi người dùng trên trang web đều khai báo chiều cao của họ.)

Một lần nữa, kết quả rất rõ ràng. Chiều cao của một người đàn ông có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ hấp dẫn của anh ta đối với phụ nữ. Những người đàn ông được săn đón nhất có chiều cao từ khoảng 1m91 đến 1m93; họ nhận được số tin nhắn nhiều hơn 65% so với những người cao khoảng 1m70 đến 1m73.

Các nhà nghiên cứu cũng phân tích tác động của thu nhập đối với mức độ hấp dẫn của người hẹn hò và tôi sẽ đề cập đến điều này sau. Điều đó giúp họ có cơ sở để đưa ra một so sánh thú vị giữa thu nhập và chiều cao trong thị trường hẹn hò. Họ có thể đặt ra câu hỏi rằng một người đàn ông thấp hơn cần kiếm được bao nhiêu tiền để bù đắp bất lợi về chiều cao.

Họ phát hiện ra rằng trong thị trường hẹn hò, một người đàn ông cao 1m83 với thu nhập 62.500 đô la mỗi năm có mức độ hấp dẫn tương đương với một người đàn ông cao 1m68 nhưng kiếm được 237.500 đô la.

Nói cách khác, 6 inch (khoảng 15 cm) chiều cao có giá trị tương đương với 175.000 đô la thu nhập trong thị trường hẹn hò.

Tác động của chiều cao lên mức độ hấp dẫn lại có xu hướng ngược lại và ít rõ rệt hơn đối với phụ nữ. Nhìn chung, phụ nữ cao thường kém thành công hơn trên trang web hẹn hò. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng một người phụ nữ cao 1m91 nhận được ít hơn 42% tin nhắn so với một người phụ nữ cao 1m65.