Thực đơn 'Dragon Ball Super', gồm cả nước sốt Saiyan của Burger King

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này đã tham gia vào cơn sốt phim hoạt hình với một sự hợp tác bao gồm sáu mô hình nhân vật khác nhau của "Dragon Ball Super".

Burger King và Toei Animation hợp tác ra mắt thực đơn mới mang tên Dragon Ball Super.

Burger King đã tận dụng sức mạnh của người Saiyan từ năm 2000. Công ty này đã có thực đơn dành cho trẻ em lấy cảm hứng từ Dragon Ball Z cách đây 26 năm để tận dụng sự nổi tiếng bùng nổ của loạt phim hoạt hình, đang được phát sóng trên Cartoon Network vào thời điểm đó.

Comicbook đưa tin từ 1/9, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này ra mắt thực đơn giới hạn thời gian với chủ đề "Dragon Ball Super", liên quan đến bộ truyện tranh được phát hành năm 2015.

Gói “Dragon Ball Super Power Up Pack” mới, sẽ có mặt tại các nhà hàng Burger King, bao gồm những vật phẩm gà viên chiên, nước sốt, nước uống, khoai tây chiên... mang tên các nhân vật trong Dragon Ball.

Bên cạnh thực đơn, chuỗi cửa hàng ăn nhanh còn cho ra mắt bộ sưu tập mô hình “Dragon Ball Super” với sáu mô hình độc quyền của các nhân vật Goku, Super Saiyan God Super Saiyan Goku, Vegeta, Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta, Piccolo và Beerus.

Bao bì sản phẩm cũng mang chủ đề anime và có hình vương miện "Dragon Ball Super".

Trào lưu thức ăn nhanh hợp tác thế giới truyện tranh

Sự hợp tác giữa Burger King và “Dragon Ball Super” diễn ra chỉ vài tuần sau khi McDonald's tung ra suất ăn Happy Meal Hello Kitty & Friends x Godzilla, kết hợp các nhân vật từ vũ trụ hoạt hình Sanrio với những quái vật từ loạt phim Godzilla nổi tiếng.

Sự hợp tác của các nhà hàng McDonald's bắt đầu từ ngày 18/8, kèm suất ăn là tám món đồ chơi sưu tầm độc quyền.

Đồ chơi độc quyền chủ đề One Piece của McDonald's. Ảnh: AW.

Ngày 31/8, McDonald's cũng thông báo hợp tác với một nhân vật hoạt hình được yêu thích khác cũng như một loạt phim hoạt hình nổi tiếng. Công ty sẽ ra mắt suất ăn Happy Meal SpongeBob x One Piece vào ngày 15/9, với 15 món đồ chơi sưu tầm độc quyền.

Popeyes cũng đã lấn sân sang lĩnh vực anime, hợp tác với One Piece vào tháng tư cho sự kiện hợp tác anime đầu tiên của mình. Sự kiện này có các món ăn lấy cảm hứng từ các nhân vật trong bộ truyện.

Năm 2025, McDonald's đã tái tạo một trong những loại nước chấm Nhật Bản cho các nhà hàng tại Mỹ trong một dự án hợp tác với loạt phim hoạt hình Jujutsu Kaisen.