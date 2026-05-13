Gen Z vẽ 'Dragon Ball', 'One Piece' lên gốm Lái Thiêu

Nhiều nghệ nhân, chuyên gia và người trẻ cho rằng làng nghề truyền thống muốn tồn tại trong thời đại số phải biết kể chuyện, cá nhân hóa sản phẩm và tạo kết nối cảm xúc với thế hệ

Bên cạnh các họa tiết truyền thống, một số sản phẩm ở làng gốm Lái Thiêu còn được lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh. Ảnh: vuonnhagom.vn.

Sáng 13/5 tại Đường sách TP.HCM, chương trình giao lưu “Nghề cổ, Nhịp số” diễn ra cùng hoạt động trưng bày ảnh về các làng nghề truyền thống ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang…

Tại tọa đàm, câu chuyện làm mới làng nghề được nhìn nhận không chỉ ở khâu sản xuất mà còn ở cách xây dựng trải nghiệm cho công chúng trẻ. Phương Thảo - đại diện thế hệ trẻ theo đuổi nghề gốm ở Lái Thiêu - cho biết nhiều cơ sở hiện mở thêm workshop trải nghiệm, nhận thiết kế sản phẩm theo yêu cầu và thử nghiệm các hướng sáng tạo mới để đưa gốm truyền thống đến gần hơn với khách hàng trẻ.

Theo Thảo, bên cạnh các họa tiết truyền thống, một số sản phẩm còn được lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh như Bảy viên ngọc rồng (Dragon Ball), Vua hải tặc (One Piece) hay các nét vẽ màu sắc trẻ trung để tạo cảm giác gần gũi hơn với thế hệ mới.

“Đó cũng là cách em thể hiện sản phẩm của mình qua những nét hiện đại để chạm gần hơn tới người trẻ nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống”, cô chia sẻ. “Những sản phẩm cá nhân hóa sẽ dễ dàng chạm đến cảm xúc hơn nữa. Khi nhìn thấy sản phẩm đó, mình sẽ có cảm giác nó dành cho mình và có thể thể hiện bản thân qua chính sản phẩm đó”.

(Từ trái sang) Nhà báo, tác giả Trung Nghĩa - đại sứ văn hóa đọc TP.HCM, nghệ nhân Trần Thị Yến - làng gốm Lái Thiếu, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Đọc sách cùng Xích Lô, Phương Thảo - đại diện thế hệ trẻ theo đuổi nghề làm gốm.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Đọc sách cùng Xích Lô, cho rằng giá trị của làng nghề hiện nay không còn nằm ở một sản phẩm thủ công đơn lẻ mà ở câu chuyện văn hóa phía sau. “Người ta không chỉ mua một sản phẩm vật lý mà là mua cả quá trình tạo nên sản phẩm và những giá trị tri thức bồi đắp qua nhiều thế hệ”, bà Thúy Phượng nói.

Theo bà, để sản phẩm làng nghề có thể tiếp cận thị trường quốc tế, cần chú trọng năng lực kể chuyện và kết hợp văn hóa truyền thống với ngôn ngữ sáng tạo hiện đại trên các nền tảng số.

Tại chương trình, bộ sách tranh Vang danh nghề cổ cũng được giới thiệu như một nỗ lực đưa nghề truyền thống đến gần hơn với độc giả trẻ. Theo nhà báo, tác giả Trung Nghĩa, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM, giá trị lớn nhất của bộ sách nằm ở việc khuyến khích độc giả trực tiếp đến làng nghề để trải nghiệm thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở.

Bên cạnh phần tọa đàm, chương trình còn trưng bày 19 bộ ảnh về các làng nghề do sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) thực hiện. Các tác phẩm ghi lại đời sống lao động và chân dung những người giữ nghề truyền thống dưới góc nhìn của người trẻ.